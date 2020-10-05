漫畫家葉長青利用鉛筆、蠟筆及淡墨水彩，描繪《蜉蝣之島》中的末日世界，疊加出朦朧的瑰麗色調，線條也極具張力。（慢工文化事業有限公司提供）

2020年因疫情讓大眾如臨末日，但人類一手造就的生態環境，卻也讓末日可能不再只是預言。由漫畫家葉長青與編劇李尚喬合作的漫畫《蜉蝣之島》中，即是描述當地球被海水淹沒的遙遠未來，人類如何在殘存下來的世界，活出自己的樣貌。

李尚喬表示，當海岸線倒退，海島居民最先能感受到環境衝擊，並找出對應之道，她希望從台灣身處的太平洋南島族群為出發點，建構出新世界，「雖然故事架空在未來，但我們立基於現在的環境來描繪以後的地球，並從南島文化共通性中，想像人類的生存方式。」

葉長青表示，故事中有位被選定為祭師的海島女孩，在他最初想像中，她一身純白皮膚，神秘感十足。但在團隊歷經田野調查及大量訪談後，「專家的建議打破了創作者的一廂情願，也幫助我們釐清盲點。若今日我看到迪士尼將住在海島的角色畫得一身白，的確很奇怪。」

李尚喬表示，依靠學者給予的細節指點，如海島居民感受風的手勢、他們穿著的樹皮布衣，角色刻劃能更立體。故事中有位被選定為祭司的海島女孩，她為能與「靈」對話，追尋天中金線的場景，其實也是取材自阿美族傳說。

漫畫中，有需依靠溫室作物換取蜜蜂授粉過活的紅土城、別有洞天的黑港及仰賴祭司指引人民方向的海島。李尚喬運用不同篇章，一一闡述不同島嶼中的居民生活態樣，但每一個地方的居民，都曾碰上被視為人間僅存淨土，但每每出現總會伴隨暴風雨，因此被視為不祥之地的「蜉蝣島」。

李尚喬表示，每個國家所想像出的末日都會不一樣，身處在海島生活，自然會將生活環境中的焦慮投射其中，如紅土城的城主，既要面對失去父親的傷痛，卻又對上一代的父親抱有憤怒不解的心情，「這也反映我們的心情，下一代要如何面對這樣的環境，又要如何面對未來？」

漫畫《蜉蝣之島》為同名動畫電影的前傳作品，電影因資金缺口尚未完成，充滿奇幻色彩的未來先在漫畫中問世。動畫導演林正庭表示，自己因愛上潛水開始正視自然環境與人的關係，有了創作《蜉蝣之島》的靈感，為此於2013年辭去任職於插畫與廣告公司的工作，邀來喜愛末日題材的葉長青及李尚喬一同加入製作團隊，一路耕耘至今。

葉長青同時也是動畫的概念美術師。漫畫中，他利用鉛筆、蠟筆及淡墨水彩，疊加出朦朧的瑰麗色調，線條也極具張力。漫畫《蜉蝣之島》最初期的草稿、分鏡稿、失敗畫稿及製作中的動畫概念稿，現於台灣漫畫基地展出中，展期至10月25日。

(中時 )