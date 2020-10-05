「偶像教父」孫德榮近日經營自頻道節目《孫腫來了》，5日釋出的影片中，邀「荒謬大師」沈玉琳一起聊在演藝圈25年的大起大落，談到深陷多人運動風波羅志祥（小豬）的復出之路，孫德榮表示：「我覺得他絕對有機會，因為這個行業缺有才華的人，而且他經過這些年的磨練，他的很多東西都開始爐火純青。」

沈玉琳好奇又問：「你覺得繼續當偶像歌手還有機會嗎？還是乾脆投入主持？」孫德榮回答：「我覺得偶像歌手沒有必要，他已經當那麼久了，而且演唱會也開到膩了，綜藝主持其實很好賺。」一番金玉良言為小豬指出未來明路。

沈玉琳更誇孫德榮：「在台灣要真性情做自己，是個很難的事情，多數人都做不到，大概真正嚴格講起來始終如一的只有兩個人，一個是乃哥（徐乃麟），一個就是孫總了。」孫德榮回憶當時看到5566的照片直覺會紅，更辦了成軍記者會，「那時什麼都沒有，我說現在你們幫我，我感謝你，價錢很便宜；等我紅了，請拿錢來砸我」。後來也證明了孫德榮造星眼光相當精準。

(中時 )