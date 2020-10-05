《柔情似水》由劇團2017年首演的同名定目劇改編而成。描述一位女子因身懷魔胎而遭江湖追殺的故事。（三昧堂提供）

曾獲日本飯田人形劇祭典特別賞的三昧堂創意木偶團隊，由一群熱愛布袋戲成痴的戲迷組成，他們每人都擁有自己的正職工作，假日才能練習製偶、操偶技巧，團隊成立11年來，也因作工精美的布袋戲偶在國際間打響名號。這些戲偶多重達10公斤不等，但在團隊自製布袋戲電影《柔情似水》中，操偶師卻讓它們看來各個身輕如燕，奔走跑跳樣樣來，生命力十足。

藝術總監嚴仁鴻表示，拍攝布袋戲電影是團隊每人的夢想，「我們原本都不會演布袋戲或製偶，聚在一起才有了開端。幾年下來固定擁有演出機會，也開始學習寫劇本。拍電影能讓我們用觀眾視角看到演出，是所有人夢想再昇華的心血結晶。」

《柔情似水》由劇團2017年首演的同名定目劇改編而成。描述一位女子因身懷魔胎而遭江湖追殺，俠客看見後捨身相救，才從女子口中得知，原來她從小就遭黑暗組織吸收，成為一名女殺手，但無奈卻愛上要暗殺的對象，更不幸遭魔族侵犯，懷下魔胎。聽聞女子悲慘遭遇的俠客，也在朝夕相處下愛上女子，但他的愛卻始終無法換來女子同等回報。

嚴仁鴻為定目劇及電影編劇之一。他表示，故事每位主角其實都懷著單向的愛，俠客愛女子、女子愛她當初的暗殺對象，每個人愛上的對象都不是對的人，但俠客甘願為女子犧牲性命，其實也說明了「真正的愛並不是佔有，而是成全，讓自己所愛的人幸福。」

電影中，每尊戲偶不時出現眨眼、握拳、撫臉等小動作，這些全靠操偶師的技巧，讓角色展現生命力。俠客在聽女子訴苦的橋段時，操偶師更讓俠客拉起了琴，藉由琴音讓女子道來心中傷痛。

總導演王文志表示，拍攝期間團隊一人當三人用，每個人都試著掌鏡、操偶或營造聲光效果，團隊也因拍片而共同成長。

(中時 )