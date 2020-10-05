大部分的人都希望自己能提早過上退休生活，但以現今高物價、低薪的環境來看實在不容易。一名網友就好奇詢問，如果想提早在40歲就退休的話，大概要有多少資產才可以達成？貼文一出，引起熱議，有網友也分享自己算出來的結果。

原PO昨（4）日在PTT上發文表示，一般退休年齡是六十歲，如果想在40歲退休，要有多少資產才可以？退休後的生活過得普普通通即可，因為自己很不愛工作，想說40歲以後待在家裡，那要準備多少錢才夠？

貼文出來後，意外引起網友的熱烈討論，大家紛紛留言，「不要太奢華，有房+1000萬應該過的下去」、「我覺得要3000萬有房屋」、「看看50年前的物價...能直接算嗎?」、「1000萬有房吧」。

有網友則分享自己精算下來的結果，他透露，關鍵在有無小孩要養，「投資年報酬抓5%，大概每年200萬開銷差不多，自己一個人就較簡單了，大概1500-2000萬即可，看想不想過爽一點而已」。

(中時新聞網)