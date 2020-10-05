歐洲疫情近日再度升溫，不僅導致法國時尚品牌Kenzo創辦人高田賢三病逝，就連歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也宣布自主隔離。在確診病例持續暴增的情況下，巴黎市政府已宣布進入「最高警戒」。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）5日頒布最高警戒防疫規範，除了規定巴黎及近郊酒吧自6日起停業之外，餐廳也必須實施社交距離限制及其他預防性措施才能營業。伊達爾戈表示新一波防疫規範將維持15天，勞工部也呼籲巴黎市民盡量居家辦公。

今年5月法國各地陸續解封後防疫鬆懈，導致近日疫情再度惡化。法國繼3日新增1.7萬名確診病例後，4日又新增1.3萬例。約翰霍普金斯大學統計，法國新冠肺炎確診病例已累積63萬人。

疫情尤其嚴重的巴黎已在近日達到防疫最高警戒的三大門檻，分別是平均每10萬人就有超過250人染疫，65歲以上老年人平均每10萬人有超過100人染疫，且當地醫院加護病房有超過30％病床保留給新冠肺炎患者。

(工商 )