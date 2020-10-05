最新媒體民調顯示，下一任黨主席人選中，前國民黨主席朱立倫的支持度最高，其後則是前高雄市長韓國瑜。資深媒體人韋安提出3點理由分析，只要新北市長侯友宜支持江啟臣，不管民調如何，他要連任沒問題。

而明年國民黨黨主席也將進行改選，目前有多位人士都被點名可能投入明年國民黨黨主席的戰局。根據《ETtoday新聞雲》調查，目前民眾最支持擔任國民黨黨主席為朱立倫（26.8％），其次為韓國瑜（15.7％）、江啟臣（6.4％）、周錫瑋（4.8％）、馬英九（4.6％）、洪秀柱（3.2％）。

對此，韋安今在臉書上表示，「拱韓、挺朱、打江，明年當主席他説了算？」，他指出，這種民調恐怕與實際的選舉，有很多的差距，並給出3點理由：

一，國民黨選舉是黨員封閉式選舉，與大眾民意不太相干。

二，忽略了藍營人氣王侯友宜的支持傾向，侯與朱、韓在2024都可能有的競爭關係。

三，侯友宜已經説了，「改革未成、仍需江啟臣帶領大家往前走」，「現階段對江啟臣深具信心」。

韋安分析，這已經擺明，只要侯支持江，不管民調高低，江啟臣明年連任應該沒問題，其他人只是徒勞白做工。

網友們也留言回應，「這種差距江不可能連任，侯對黨員有何影響力？？」、「如果韓不選，那麼隨便來個阿貓阿狗給我選都好過朱」。

(中時新聞網)