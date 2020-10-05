鑑於年終購物旺季即將登場，加上疫情帶動線上銷售躥揚，美國倉儲、物流、快遞和零售業者紛紛開始招兵買馬，為即將到來的年終旺季和網購熱潮做準備。

根據美國勞工部最新就業報告顯示，美國倉儲產業繼8月額外招募3.44萬名勞工後，9月再增聘3.22萬人。

此外，零售和物流業者也計畫在年終購物季擴大招募臨時人員。

隨著消費者網購頻率上升，業者努力提升倉儲和配送能力，相關工作機會也隨之增加。根據勞工部統計，美國倉儲產業的工作機會在過去十年激增將近一倍，至125萬份。

據勞工部報告顯示，美國快遞業者在9月增聘1.03萬人，連續7個月增加。卡車公司也增加4,600個職位。

零售和物流產業持續增聘人手，與美國整體就業狀況形成強烈對比。美國9月人力聘雇急速萎縮，非農就業人口僅新增66.1萬人，遠遠低於8月的增加137.1萬人，表現亦不如市場預期。

疫情導致電商需求躥揚，分析師警告，到了年終購物旺季，倉儲和物流網可能面臨極大考驗，故業者開始增加人力應戰。

物流公司Capacity執行長凱登（Jeff Kaiden）指出，物流需求急速揚升，自3月以來電商業務可能暴增500％。凱登透露，公司為年終旺季增加30％的倉儲人手。

顧問公司埃森哲（Accenture）在8月調查1,517名消費者發現，高達四分之三的受訪者表示，今年至少有部分年終採購會在線上進行，43％的受訪者表示，今年只會在網路採買年貨。

除了倉儲與物流業者，零售和快遞公司也大幅增加人力。沃爾瑪9月表示將為線上商場增聘逾2,000名臨時人員。快遞巨頭優比速（UPS）與聯邦快遞（FedEx）因應網購激增，今年已增加數萬名員工。

(工商 )