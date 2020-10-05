醒吾科技大學斥鉅資建置「摘星閣實驗劇場」5日啟用，由果陀劇場等九大劇團，與兩大文教基金會負責人一起揭幕。陶冶文教基金會董事長陶傳正豪氣指出，各大劇團今天沾醒吾的光，期待未來醒吾同學以各劇團為榮。如果兒童劇團團長趙自強則戲稱，小時候偶像就是「陶爸」陶傳正，希望長大可以像他一樣有錢、有閒拍戲，長大卻事與願違，現在有如此好的環境，同學們有自己的舞台，投注時間，未來一定可以摘星。

摘星閣實驗劇場未來將提供業界場域與設備，成為各劇團授課或排演的基地，該校校長陳義文表示，實驗劇場是為同學搭建起的表演舞台，也是打造明星的最佳舞台，最近賣座電影《刻在你心底的名字》，四年級陳昊森及一年級邵奕玫兩位同學擔綱演出，陳昊森也入圍了第57屆金馬獎最佳新演員獎，今天來了這麼多劇場界天王加持，實驗劇場這麼好的場地，一定能為同學們帶來豐碩成果。

舞林高手同學帥氣演出，現場來賓驚呼連連。(醒吾科大提供)

摘星閣實驗劇場啟用典禮特別安排大一及大二學生，精心策劃勁歌熱舞表演，穿插劇場幕後工作人員、動漫實境與幽默短劇演出，並搭配主持人吳函砡及黃智涵兩位表演藝術系老師逗趣串場。

(中時 )