康軒文教集團董事長李萬吉居家檢疫期間外出挨罰新台幣100萬元，新北市政府今天說，罰款已繳，明天將針對媒體報導康軒疑秋後算帳要「吹哨者」離職，前往康軒勞檢。

李萬吉9月5日返國後在居家檢疫期間，蓄意將定位手機放在家中、違反規定外出又沒戴口罩，新北市府衛生局當時發現，李萬吉甚至隱瞞外出次數達6次，認定違規情節重大，開罰100萬元。

此外，媒體報導，康軒內部懷疑有員工密報，自行揪出「吹哨者」後要求離職，接觸李萬吉的李萬吉兒子也照樣出門上學，相關單位是否未完全掌握。

新北市府勞工局表示，明天將前往康軒勞動檢查；勞動基準法明定雇主不得因勞工向主管機關申訴，予以解僱、降調、減薪、損害權益或不利待遇，違者處新台幣2萬元到30萬元罰鍰。

此外，勞工局9月23日接獲這名勞工針對業績獎金、個人電腦無故遭停權與資遣費等爭議提勞資調解申請，預計12日下午2時開調解會，目前無法確定是自行離職或「被離職」。

勞工局說，如果調解不成，勞工可循司法途徑解決，只要勞工符合涉訟補助條件，可補助最高全額裁判費，各審律師費最高5萬元，但補助總額不得超過15萬元。

衛生局表示，李萬吉已繳清罰款，另檢疫期間沒疑似症狀出現，因此沒採檢；李萬吉兒子為自主健康管理者，可正常上班、上學及活動。

康軒發布聲明稿表示，這名員工9月26日主動交還識別證、打包個人物品並稱不再進公司，有向康軒自請離職的意思表示，雙方勞動契約9月26日終止；這名員工自請離職前，康軒沒約談，也未有任何不利處分，更沒逼迫離職。

康軒說，收到勞工局調解通知，才知這名員工已申請調解，康軒將派員配合出席調解會。（編輯：李明宗）1091005

(中央社)