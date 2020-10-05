桃園市議員王浩宇第二階段罷免案，罷免總部日前宣布已達到連署門檻，但為保險起見，仍會持續收集連署書，直到4萬份連署，王浩宇則回應，將做出對得起台灣的重要決定。對此，資深媒體人彭文正則在其主持節目，宣傳此一訊息，王浩宇發現後，一天連發3篇貼文回應。

罷免王浩宇臉書粉專2日PO出直播影片，宣布罷免王浩宇二階段連署書，31000份門檻「已經達標」，總部評估，因送中選會前會先篩選掉寫錯字、簡體字，因此會多收集15%，希望能在剩餘時間衝到36000-40000份之間，並表示截止日將在10月13日到期。

而罷免連署爆衝的訊息，也被彭文正4日所主持的網路政論節目宣傳報導。彭文正說，他和王浩宇算是舊識，他對年輕人從政沒有多的評論，包括各式各樣的立場，他都尊重甚至鼓勵。王浩宇曾說「要收回對他(彭)的最後一絲尊敬，因為彭近期言論與他不合」。彭文正則表示，他認為「王浩宇身為年輕人，不懂民主，也不需要他尊敬」。此外，對於罷免王浩宇總部的網路節目「罷王News」，彭文正也給建議，應該改名叫「罷王別激」。

值得注意的是，彭文正節目稱王浩宇是「新潮流打手？」。王浩宇今天(5日)則透過臉書，發了3篇貼文回應，內容分別為「唉…」、「我到底跟新潮流有什麼關係？在民進黨內，我基本上是沒有派系的，如果有比較靠向哪邊，就是桃園這一邊」，並稱「謝謝彭Ｐ老師鼓勵，我會繼續努力」。

民進黨桃園市議員王浩宇臉書。（圖/翻攝自 王浩宇臉書）

(中時新聞網)