雖然美國眾議院議長裴洛西上周與財長穆努欽密集談判，力爭新紓困案能早日通過。但鑒於近來已有三名共和黨參議員確診染疫，參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）上周末已宣布參議院將暫停立法工作直到19日，這也意味新紓困案短期在參議院過關的希望渺茫。

隨著美國第一輪紓困案即將到期，外界期盼國會能盡快通過第二輪紓困案，以為復甦動能趨疲的美國經濟再添新的柴火。但適逢總統川普與其他三名共和黨參議員相繼確診感染新冠肺炎，導致新紓困案再陷停擺，必須等到19日參議院恢復運作，才能繼續討論。

由於新紓困案遲遲未決，川普3日在特里德國家軍事醫學中心接受治療時，也疾呼國會快點通過新紓困案。他推文說「我們偉大的美國想要、並且也需要刺激，大家一起努力完成它！」。

裴洛西周日（4日）在接受媒體訪問時坦承，儘管來自總統對紓困案的公開施壓，不過目前與白宮的協商仍未達成共識。眼見不到一個月就是美國總統投票日，該案在這之前通過的希望也逐漸渺茫。

(工商 )