孟澔日前受邀擔任中華郵政i郵箱推廣大使，他近日拍攝「郵遞i心，守護弱勢」公益廣告，與甜心寶貝蓓蓓揪特教天使開心入境，兩人拍攝廣告與天使開心玩球，離別時更被天真熊抱大腿，讓孟澔直噴淚，表示一定會找時間再來。

孟澔提及小時候父母忙碌，由阿嬤帶大，身為獨子的他沒有玩伴，原本封閉的個性，後來在開朗阿嬤的引領下，重新找回陽光與歡笑。而母親即為保母的蓓蓓，打小耳濡目染，經常幫忙照顧嬰兒，她笑說：「收服童心我最會，很早就準備好了，但就缺對的人！」除了分享對婚姻的期待之外，她近來勤上跳舞課，更喊話想跟孟澔學唱歌，計畫推出首支舞曲，希望能夠美夢成真。

中華郵政則表示，去年舉辦募集心願活動，成功達標千個兒童願望，今年將再度募集，自10月5日至11月5日藉ｉ郵箱溫暖傳愛，期望大家踴躍獻出愛心幫忙偏遠地區的小朋友圓夢，詳情請洽活動網站https://loveibox.tw。

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