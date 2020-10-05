中南美洲的哥倫比亞沿海處，上個月突然出現1名漂浮女子，讓當時正在進行補魚作業的漁夫嚇的半死。據了解，這名女子安吉莉卡已失蹤長達2年（Angelica Gaitan），卻在上月底被發現漂浮在離海灘附近的2公里處，尋獲時身體整個被像膠圈包著，但早已失溫也相當的虛弱，甚至無法說出任何話，漁夫們將女子綁在繩子上逐漸拉上船，才邊為她澆水和嘗試與女子進行對話，當女子逐漸恢復意識後，她喜極而泣還大喊著：「我重生了」。

1名女子被漁民發現漂浮在海上，全身包覆著像膠圈雙眼也緊閉著，當漁夫們將女子拉上船後，經由澆水和進行一些對話後，女子逐漸恢復意識，女子也表示，自己重生了！

據了解，安吉莉卡在2年前與家人失去聯繫，直到上個月底才被發現漂浮在哥倫比亞附近的沿邊海岸處，安吉莉卡被發現時，身體已經完全失溫也相當虛弱，所幸在漁夫的幫助下，當下逐漸回復體溫，再行送往醫院進行緊急治療。

警方表示，安吉莉卡主要是為了逃離長達20年對自己施暴的男友，才會造成自己落魄的漂浮在海上。安吉莉卡說明，她本以為自己找到真愛，想不到她的伴侶20年來，不斷對自拳打腳踢，還不顧自己的意願強行硬上自己，安吉莉卡透露自己在有身孕時，還是遭到男友的暴打，她在1次空檔機會下逃脫男友的魔手，立即跑到收容所去避難，然而安吉莉卡因不想再過這種逃亡日子，所幸1名好心女子借錢給自己，安吉莉卡因此坐上公車直跳大海開始逃亡人生。

由於案件撲朔迷離，安吉莉卡還表示自己在遭受男友的罷凌後，她的家人根本完全不想對她伸出援手，此案件目前仍由警方進一步調查釐清當中。

(中時新聞網)