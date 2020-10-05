國民黨革實院長羅智強近期遭蘇嘉全、謝長廷等人提告求償上百萬元，又因2018年北市議員選舉306元等4筆小額捐款，恐遭監察院開罰最高120萬元，卻有媒體人質疑藍營無人聲援羅。國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文力挺羅，羅智強也宣布明天上午到監察院門口開「野台」，挑戰院長陳菊。

江啟臣的臉書，原文如下：

羅智強 院長，因為多次揭發民進黨弊案，被民進黨政府盯上，智強院長可能自己不以為意，覺得做對的事情無所畏懼，但我們看了仍舊不捨！

民進黨的貪腐集團一件一件的被國民黨踢爆，而羅院長卻是一件一件的官司揹上身，民進黨的做法，就是棒打出頭鳥，削弱藍營敢言敢講的力量，就是要讓國民黨變成不敢批判時弊，乖乖聽話的在野黨，我要正告民進黨，作為在野黨，我們辦不到！

更荒謬的是，這次竟然連監察院的調查都出動了！

陳菊主導下的監察院，還沒查出丁允恭的荒謬，還沒查出農委會行銷預算的違失，還沒查出台南學甲的爐渣弊案，放著天大的弊案不查，竟然針對羅智強一筆306元的政治獻金有意見，明顯就是看顏色辦事，辦藍不辦綠。

今天週一，週一固定是國民黨跨部門的工作會議，看著智強院長來開會，依然充滿戰力，無所退怯，國民黨已經沒有黨產，論述揭弊就是我們的武器，戰將就是我們最後的黨產。

智強，揭弊打貪、為民喉舌的這條路，我們一起走！

羅智強隨即在臉書回覆說，謝謝江啟臣主席的鼓勵，十分感動；他向主席保證面對陳菊的打壓，羅智強不但不退讓，明早9：30要到陳菊的監察院門口街頭開講。陳菊等著，明天一早，羅智強來找妳了。

據悉，包括江啟臣及前黨副祕書長張雅屏、前青年團總團長呂謦煒等人，已紛紛在臉書聲援羅智強。

(中時 )