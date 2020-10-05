國慶焰火首次在台南市登場，台南市長黃偉哲今日（5）公布國慶焰火當晚為貴賓準備的小點心，除有市府文化局提供的文創餅乾外，另外由台南在地百年老店阿霞飯店所製作的「金甘蟹月餅」，更是一大亮點。

黃偉哲指出，台南市政府提供參與國慶焰火的貴賓小餐點，是禮輕情意重，主要在彰顯文化創意與在地特色，內容包括阿霞飯店「金甘蟹月餅」、成功洋芋片、媽祖泡芙及山上水道博物館礦泉水。黃偉哲說，市府文化局自行開發的文創點心商品，不僅品項眾多、而且有特別寓意，近幾年得到各界高度好評。

除了市政府自行開發的文創點心外，台南市政府也特別選擇台南在地百年老店、餐飲業者領頭羊「阿霞飯店」，合作推出金甘蟹月餅。黃偉哲表示，阿霞飯店不計成本，全力配合市府國慶焰火活動，還特別結合國慶焰火主視覺，重新設計月餅外包裝，包裝與口味具質感，令人驚豔。

阿霞飯店第4代老闆吳建豪表示，這次阿霞飯店提供的「金甘蟹月餅」，以螃蟹為造型，以台南生產的芒果、鳳梨，與切小丁的情人果為內餡，外皮酥鬆、內餡酸香甜。吳建豪還說，外包裝則選用珠寶盒上下蓋之方式，外盒以國慶焰火為主視覺，2020 Tainan Firework為盒蓋主軸。

台南市政府表示，2020國慶煙火主舞台為安平戀愛廣場，副舞台為觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓(龍崗天橋停車場)，主、副舞台都有精彩表演節目。台南市府也推薦「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」等5個視野佳的觀賞點，歡迎市民前往各觀賞點，欣賞有史以來第一次的台南國慶焰火。

(中時 )