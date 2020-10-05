Facebook宣布，將整合旗下Messenger與Instagram的訊息功能，讓用戶享受順暢無阻的跨平台通訊體驗。Facebook表示，未來用戶只要透過Messenger或IG任何一個平台，就能與親友聯繫。

Facebook表示，目前已有超過10億用戶透過Messenger與親友聯繫彼此。此外，Facebook在美國的資料顯示，用戶時常與同一對象在不同的App溝通，有時很難記得在哪個平台找到對話串。

因此在通訊服務上，Facebook將以用戶個人為核心，整合Messenger與Instagram的訊息，讓用戶可透過任一平台聯繫親友。此外，用戶皆無須重新下載App，也可持續在原本的平台傳送訊息與通話。

Facebook將把Messenger上原有的服務體驗應用在Instagram訊息的功能上，例如回覆特定訊息、轉傳訊息、調整聊天室的顏色與主題。用戶將可調整預設的Emoji表情符號，且未來在傳送訊息或表情符號後，將在聊天室中觸發更多不同的動態視覺效果。

而Instagram用戶將可陸續體驗Messenger共10項全新功能，包括與親友一同觀賞Facebook Watch與IGTV影片、限時模式、Boomrang自拍貼圖、自訂聊天室主題與顏色、轉傳、回覆特定訊息、管理訊息、強化檢舉與更新建議封鎖對象等。

透過該服務的更新，用戶將更能方便管理隱私設定，包含掌握或限制哪些對象可直接傳送訊息，同時也能在Instagram上使用檢舉功能，讓用戶在看到可疑活動時採取行動，封鎖令人感到不適的用戶或訊息。

Facebook表示，目前這項全新跨平台溝通服務，僅推廣至數個特定國家，未來將於全球正式上線。

(工商 )