統一投顧研究部主管廖婉婷指出，華通（2313）第四季將迎來「史上最強季度」，里昂證券亦重申「買進」，給予60元推測合理股價，激勵華通展開反彈、告別連日下挫，蘋概落後指標股正式點燃補漲引信。

廖婉婷指出，美系智慧機大廠將於10月中發布新機，供應鏈勢必將加速拉貨。由於今年為其推出的首代5G新機，在產品線齊全下，有利銷售策略，研判拉貨更將集中於第四季，且2021首季有機會淡季不淡。此外，華為禁售令造就其他品牌廠更積極搶市，雖華為下半年仍有晶片庫存，但在先搶先贏前提下，華通HDI產能至農曆年前都將維持滿載狀態。

整體而言，因美系智慧機延後放量拉貨，加上陸系品牌積極搶市，統一投顧上修第四季營收預估至183.06億元，推測季增9.5％、年增5.6％，創歷史新高。

里昂證券科技產業分析師高翊庭說明，華為禁令與部分蘋果產品採用PCB設計變更消息傳出後，市場對華通的HDI、RFPCB態度轉為戒慎，導致股價從前波高點回檔二成。然隨股價修正，華通目前評價僅2021年預估每股純益的八倍本益比，里昂強調，就算華為面臨禁令，HDI的升級趨勢仍無法擋，而且FPCB將成華通新營運機會點，市場擔憂言過其實，現在反而是絕佳布局機會。

展望2021年，疫情對智慧機市場干擾下降，法人預期，全球智慧機銷售量將回升至14億支，成長9.4％，其中，5G智慧機銷售量5.44億支，成長95％。華為雖因禁售令導致市占下滑，但蘋果、三星與OPPO、Vivo、小米皆有機會瓜分其市占率。華通在高階HDI製程技術優異，手機主板客戶布局完整，在5G手機滲透率快速拉升下，是最主要受惠者。

(工商 )