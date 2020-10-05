國民黨財務拮据，近年未舉辦雙十國慶或台灣光復節，但黨主席江啟臣、祕書長李乾龍認為10月25日是台灣光復75週年，歷史不容扭曲，也不能讓對岸專美，決定借100萬元擴大舉辦系列紀念活動，黨務系統正加緊籌辦「台灣光復─ROC．KMT」活動內容，且不排除納為長期論述的議題。

國民黨近年因財務困窘，除了國慶日都以「協辦」或「參與」身分參加泛藍團體主辦的慶祝活動，台灣光復節大多是赴中正紀念堂等地點鞠躬致敬、甚至未辦活動。但日前江啟臣、李乾龍在內部會議，特地指示今年要籌辦光復節紀念活動，由於黨庫9月25日差點跳票，經李乾龍及1位中常委與1位企業家等3人出借4000萬解燃眉之急，多位幹部對突然要花錢辦活動頗詑異，但江、李以「錢由我們設法」堅持籌辦，並說明非辦不可的理由。

據指出，江、李認為「台灣光復節」原本是放假的國定紀念日，2000 年陳水扁當總統後取消放假，還被民進黨從日本政府殖民立場定為「終戰紀念日」，反倒大陸涉台系統年年舉辦慶祝台灣光復活動，今年也打算10月下旬要在北京人民大會堂盛大舉辦，但其實這天是台灣重回中華民國懷抱，且由國民黨政府陪國人數十年胼手胝足建設成富強社會，進而發展成民主國家，「這段被民進黨扭曲的歷史，必須設法導正」。

據悉，光復節紀念活動以「ROC．KMT」為主概念，擬由智庫於24日辦研討會，文傳會則在25日於中影八德大樓辦音樂會，由副祕書長謝龍介主持，演唱「雨夜花」、「望春風」等台語老歌，是否演唱「台灣光復紀念歌」則因太多黨務幹部根本沒聽過，歌詞又有「祖國恩澤不能忘」等八股意味，尚未決定納入。若100萬夠用，也要辦文物展。

文傳會副主委鄭照新證實正在籌辦「台灣光復─ROC．KMT」系列活動，既連結中華民國與國民黨，且ROC與ROCK（搖滾）發音相近，象徵國民黨與中華民國「動」起來。他也強調，紀念光復節並非歌功誦德，而是要導正被民進黨扭曲的歷史觀，給中華民國及國民黨公平的評價。

(中時 )