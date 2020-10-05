「張燈結綵喜洋洋，光復歌兒大家唱，今日同享自由樂，祖國恩澤不能忘…。」這是「台灣光復紀念歌」原始版歌詞，許多五年級以至更老一輩國人耳熟能詳。但絕大多數六０後國人根本沒聽過這首歌，甚至不知道「台灣光復紀念日」，這種現象，凸顯越來越多國人的歷史觀遭扭曲，投射在選舉，也是國民黨被打為「外來政權」，日趨弱勢的癥結之一。

台灣自明、清、民國，以至期間遭荷、日殖民，有非常複雜的歷史脈絡，史學家各有見解。但不談歷史定位，自1945年日本戰敗，台灣回歸中華民國，以至1949年國民黨政府撤守台灣，數十年歷經三七五減租、耕者有其田、國民義務教育、十大建設等，使台灣成為錢淹腳目的「亞洲四小龍」之首，以至後來的開放黨禁、報禁及解嚴，要談國民黨對於台灣，絕對有其貢獻。

但看看這些年，在民進黨透過課綱調整、政治宣傳等洗腦下，越來越多人提到國民黨，印象只剩二二八事件、白色恐怖等集權惡政，彷若國民黨政權就是十惡不赦的大惡棍，即使後來馬政府執政八年，也未還國民黨公平歷史評價。長期下來，不但青史成灰，經濟實力衰退、社會烏煙瘴氣、正義價值混亂，更導致現今一黨獨霸、扭曲民主的惡質政治。

如今在黨產會追殺下，阮囊羞澀且舉債度日的國民黨，主事者決意借錢也要辦「台灣光復紀念日」，試圖為黨洗白，算是有所覺悟。不過除了導正歷史，讓世人公評國民黨昔之功過，更重要是如何以具體行動及論述，讓國人相信國民黨執政可優民進黨，可帶領台灣持續民主繁榮，這也是國民黨主事者現今及未來另一迫切課題。

(中時 )