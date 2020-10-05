2020國慶焰火秀即將在10日於台南登場，台南市政府5日規畫6處「神級」觀賞區，分別為四草大眾廟、正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、龍山寺、萬皇宮、萬年殿，民眾可於當晚赴以上景點，觀賞絢爛焰火。

台南市政府5日也提醒交通管制等相關事宜。南市府提醒，市府當天備有140部接駁車於台鐵、高鐵等站接送，每2至4分鐘就有一班車，持續循環接送。

民眾若想要自行開車前往，也備有北（四草周邊─觀夕平台）、東（運河星鑽─安億停車場）、南（喜樹重劃區─四鯤鯓）等停車場，並有170部接駁車，每1至5分鐘一班，持續循環接送。

而徒步管制，將從國慶日當日上午10時至12時，林默娘公園、億載金城、觀夕平台、戀愛廣場、四鯤鯓等，除行人及公務車輛外，禁止各式汽機車進出。另外，國慶當日中午12時起，育平路以西、本田路以南、華平路以西及濱南路以西，將管制非居民及公務車輛進出。

此外，在各類識別證使用上，也有不同規定，持貴賓證者可搭配邀請卡，直接進入貴賓停車場。持工作證者，包括中央、市府各局處、廠商、攤商等，可進入各規畫區域。持媒體證與表演證者，可分別進入規畫區域。汽車通行證則僅限安平區王城里等10里，以及安南區四草里等居住在汽車管制區內居民使用，無法憑證進入各管制區域。

另，此次煙火施放，也標定有相關人員、船舶、飛行器之管制措施，市府也呼籲民眾，為了自身安全，務必配合海巡、警察及消防等機關人員勸導，離開管制區域。

活動當天下午2時至12時，在戀愛廣場主舞台、觀夕平台舞台、台灣船園區舞台、四鯤鯓舞台、億載金城，設有聯合服務中心提供醫療及各類諮詢等服務。相關活動請見市府國慶焰火網站。

(中時 )