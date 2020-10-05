我們從新聞媒體中，會看到某兇殺案的嫌犯因患有思覺失調症，而獲判無罪或免死刑的報導。該病症從字面來看就是思考、知覺能力失調，概念上是精神分裂症的前期症狀，顧名思義「失調」這2字代表著可逆、可治療的。以往此症一直被與精神病歸類在一起，統稱為「精神分裂症」，自2014年起，從香港開始延燒至台灣的正名運動後，正式改為「思覺失調症」，正名後的用意是希望讓患者更有意願回診進行治療。

中醫師張賜興指出，思覺失調症的致病原因很多，包含基因遺傳、胎兒期的藥物殘留、毒性用藥過當等，多數為壓力所引起，一般人可以用大腦進行思考和動作表現的協調，思覺失調症患者因大腦產生訊息錯亂，輕症者說話顛三倒四、表情異常，情緒反應和動作與常人不同；嚴重者可能會大哭大鬧、裸體亂跑，甚至因妄想而犯罪。按時服藥治療得以控制病情，不過一旦脫離治療，嚴重的話還是很可能會釀禍。由於其病症表現與躁鬱症、憂鬱症有相似之處，因此很容易被誤判。

張賜興表示，日前收治1名患有中度妄想型思覺失調症、約24歲的女性患者，她在學時因遭受同儕的霸凌，畢業後就職也因動作較緩慢而遭同事嫌棄排擠，心理壓力大而致病，去（2019）年11月起開始進行中醫治療，在此之前已服用西藥長達3年以上，病徵是出現幻聽、幻覺、幻影、幻想、雙耳全天性耳鳴聲大、嚴重睡眠障礙、月經失調、停經、白帶多、手抖、胸悶想吐、皮膚過敏、手足麻痺、掉髮、氣喘、胃食道逆流等，會碎念或突然性情緒失控而大吼大叫、午後翻白眼，嚴重時還想跳樓自殺，因此家人需要全天候陪伴著，以防意外發生。

患者過去曾長期服用西藥達3年以上的時間，情緒和動作反應因而變得低下緩慢，前往中醫診所就診時眼神渙散、面無表情，治療期間每天由爸爸帶著到診進行針灸治療，搭配中藥服用來治療兼調理體質，以及經絡推拿、外貼藥膏等全方位中醫治療，西藥的部份仍持續服用，控制病情，期間因症狀逐漸改善，西藥也慢慢減量。在經過中醫治療10個月後，已停止使用西藥，症狀也改善了9成以上，日常生活已與正常人無異，僅剩些微的耳鳴症狀。

該名患者在接受中醫治療10個月後，症狀已經大幅改善。（圖／張賜興醫師提供）

張賜興提醒，除了中西醫合併治療之外，患者一定要先控制好睡眠狀況，少攝取含咖啡因的食物、不熬夜；其次是飲食清淡，重口味可能引起三高，進而影響氣血循環、代謝等問題，藥效也會隨著血液循環不良而變差；飲食方面可適時攝取具有安神效果的食物如香蕉、綠蕉的香蕉皮、百合、蓮藕、蓮子等，多攝取深綠色及紅色蔬果；多運動可排出體內藥物殘留、排溼排毒；以及走入人群、適當社交，多曬太陽，都有助於排除負面情緒。

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(中時新聞網)