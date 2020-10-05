在美國總統川普與民主黨候選人拜登完成電視辯論，以及川普確定染疫之後，美國的一份民調指出，川普獲得46%的民眾支持，而民主黨對手拜登為45%。對此，資深媒體人陳文茜分析，這份民調可能是有問題的。

華盛頓觀察家報(Washington Examiner )引述民主研究所(Democracy Institute)周日所進行的民意測驗顯示，川普仍然對拜登有優勢，以46％對45％的比例，險勝了拜登。

對此，陳文茜5日在政論節目中表示，川普把總統大選的議題又帶回新冠肺炎，而大家也想知道這對他的選情是好還是不好？是因為同情加分還是減分？可是民調出來後卻顯示，他沒有得到同情票。

陳文茜指出，不知道為什麼台灣大量引用民主研究所這家智庫的調查結果，並分析這可能跟國家通訊社發出來有關，「因為沒有一個美國媒體報導這個消息，如果它是一個真正的民意調查，我想它是有問題的。」

陳文茜統計了美國其他的民調並指出，拜登在全美國的民調也都至少領先川普8到14個百分點。陳文茜還舉了俄亥俄州、佛羅里達州和賓州3個搖擺州為例，指川普和拜登只有在俄亥俄是平手，但拜登在佛州和賓州領先川普的幅度都增加了5個百分點。

陳文茜也感嘆，「其實現在選舉到了，假新聞很多。」

(中時新聞網)