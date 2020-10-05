網友好奇詢問「年收入1000萬卻開Toyota在想什麼？」（摘自PTT）

不少人看到名車，都會自動聯想為有錢的的象徵，不過近日一位網友卻納悶，一位親戚「年收入破千萬」，住豪宅卻只開國產車代步，好奇是什麼因素使然？引起熱議。網揭有錢人真實想法：低調才能賺大錢。

原PO在PTT上表示，家族一位有錢的親戚不但年收入一千萬，中部還坐擁一間超級大別墅，有花園、有車庫，但家中卻只有一輛車，是一台價值約70萬的Toyota，且一開就是10幾年。好奇詢問「年收入1000萬卻開Toyota在想什麼？」

貼文一出，也引起廣大網友留言表示「toyota的旗艦款也是很屌好嗎」、「單純懶得換車 」、「你怎不問開c300的在想什麼？」、「不在乎車的人啊，養進口車很燒錢欸，錢省下來多能出國好」。

其中不少網友指出，有些人就是不太在乎開名車，純粹把車子當代步工具而已，對於沒有興趣的人來說，夠用就好。「車子消耗品，不用買太好。夠用就好了」、「車子一落地就貶值，會跑就行了」、「對有的人來說，車子就是單純代步工具，開toyota或保時捷，功能性是一樣的」、「有些人的興趣不一定在車阿，可以代步遮風蔽雨就夠的也大有人在」。

此外，網友認為原PO的想法過於狹隘，有些人就對物質沒有追求，用車子衡量他人觀念錯誤。「人家的滿足不來自於名車不行嗎？還要被說沒品味 誰規定有錢一定要那些物質的東西陪襯。」

天團「五月天」主唱阿信，也都開Toyota，真正的有錢人反而生活過得越平凡。（摘自阿信臉書）

網更表示，真正的有錢人，往往過得很低調，不須大肆張揚，卻在默默賺錢。「想省錢賺大得，不然怎麼變成有錢人」、「低調真的很重要錢默默賺就好」、「便宜車可以裝低調，車子壞掉心不痛，優點很多」、「這種人真的不少，低調以免招惹麻煩」。甚至連天團「五月天」主唱阿信，也都開Toyota，真正的有錢人反而生活過得越平凡。「我認識身家百億開Altis的，你應該問他在想什麼」，「阿信也開Toyota，沒撞它不壞幹嘛花大錢買車」。

(中時新聞網)