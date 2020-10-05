新北市永和區中山路的某大賣場，昨天(4日)發生一起正妹逛超市遭色男偷拍裙下風光案件。(林俊翰翻攝)

新北市永和區中山路的某大賣場，昨天(4日)發生一起正妹逛超市遭色男偷拍裙下風光案件。這名38歲的楊姓男子前往超市採購時，見到1位正妹身穿短裙身材火辣，立即小頭失控拿起手機，偷拍正妹裙底下的風光，更誇張的是當時正妹並非獨自1人，而是和自己男友共同外出，所幸正妹機靈及時發現，立刻報警處理，警方後續在楊姓男子的手機內，察看到數張裙底照片，全案將以妨害秘密案移送法辦。

此名38歲的楊姓男子，昨日晚上獨自前往永和區中山路1段的某大賣場採購，因在賣場內見到1位身穿短裙的辣妹，男子頓時小頭失控，立即拿出身上的手機進行偷拍，她見到這名辣妹正在和男朋友在商品櫃走道上，正討論要買哪些東西時，楊姓男子立即上前靠近，待辣妹微蹲下身拿取商品時，火速偷拍辣妹的裙底風光。

然而，楊姓男子似乎拍上癮，又持續尾隨辣妹2人前往結帳時，男子藉機行走到辣妹身後，裝著自己要彎下腰來，思考該拿什麼商品的假象時，欲2度再拍下辣妹的裙底風光時，卻被辣妹發覺，辣妹向身旁男友求助，兩人並上前合力將這色男逮到，辣妹也趕緊要求賣場工作人員協助報警。

警方抵達現場時，這名色男不斷辯駁，自己沒有偷拍辣妹的裙底風光，但員警經由調閱賣場內的監視器察看後，證實色男所說的不為真，再度調查色男手機內的圖片，也發現數張裙底照片，全案將以妨害秘密案移送新北地檢署偵辦。

(中時新聞網)