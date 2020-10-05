俄羅斯國防部為紀念契卡洛夫飛行測試中心( Chkalov Flight Test Center)成立100週年，發布了一段彰顯俄國飛行科技成就的影片，片段中顯示，主力戰機Su-35S成功試射了R-37M長程空對空飛彈。

這段影片不長，只有1分半，剪輯的內容大多數也很普通，不過仍有少數處「亮點」，Su-35S戰機試射遠程超音速R-37M空對空飛彈就是一例。

R-37M(北約編號AA-13 )，長達4.2公尺，直徑38公分，全重600公斤，絕對是空對空飛彈當中屬於「又粗又壯」的大個子，因此也有極長的射程，一般認為 射程可達到200公里。這種飛彈原本是由MiG-31高速攔截機所裝備，而MiG-31所具備的主動相陣雷達，有很長的搜索距離，也才使得R-37飛彈能夠發揮所長。

俄羅斯契卡洛夫飛行測試中心成立100年。

據說在開發之初，俄國軍方也曾設想讓Su-35的前身，也就是Su-27戰機也配掛R-37的前身R-33飛彈 ，但是當年的主動相陣雷達相當沉重，雖然Su-27戰機也有巨大的機鼻，但仍然無法安裝主動相陣雷達，只能放棄這個選項。然而30年之後，電子技術突飛猛進，Su-35也能安裝主動相陣雷達，也就具備導引長程空對空飛彈的能力，相關的消息在今年5月分就已透露。從影片來看，Su-35可將R-37M安裝在翼下，最多可佩掛4枚。

Su-57成了「敞篷機」，原因不明。(圖/youtube)

還有一個奇特的片段，就是Su-57匿蹤戰機在沒有座艙罩的情況下飛行，不知是測試的一部分或是戰機曾經故障。

(中時新聞網)