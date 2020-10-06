美國白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）5日（周一）表示，她接受新冠病毒檢測，結果呈陽性反應。

麥肯尼透過Twitter貼文，宣稱由於確診新冠病毒，她即起開始自我隔離，仍將以遠距方式繼續工作。麥肯尼於上周四（1日）和周日（4日）召開新聞簡報會，而兩次她都沒有戴口罩。

(中時 )