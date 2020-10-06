白宮新聞秘書麥肯尼確診新冠肺炎 00:032020/10/06 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白宮新聞秘書麥肯尼。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）5日（周一）表示，她接受新冠病毒檢測，結果呈陽性反應。 麥肯尼透過Twitter貼文，宣稱由於確診新冠病毒，她即起開始自我隔離，仍將以遠距方式繼續工作。麥肯尼於上周四（1日）和周日（4日）召開新聞簡報會，而兩次她都沒有戴口罩。 (中時 ) #麥肯 #白宮 #新聞秘書 #確診新冠肺炎 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普確診震撼彈 台股淡定開高季線逢壓 11:592020/10/05 財經 川普恐成超級傳播源頭 金主們剉勒等 13:322020/10/05 國際 川普確診隔離還搭車給驚喜 台網友傻眼：「逆時鐘」喔 16:562020/10/05 政治 川普染疫 未來２天是關鍵 04:102020/10/05 財經要聞 川普確診寫美股10月驚奇 一張圖看懂一石三鳥詭計 22:082020/10/05 財經 參院卡關 新紓困案短期通過機率低 22:502020/10/05 財經 金凱瑞橡皮臉神模仿拜登 諷川普染新冠肺炎是「報應」 17:202020/10/05 娛樂 染疫仍不忘催票！川普喊將大減稅 美股開盤大漲250點 21:402020/10/05 財經 競選趴趴走 川普成超級傳播者 04:102020/10/05 國際大事 華春瑩：盼所有美國患者 都能得到像總統一樣「一流」的治療 10:552020/10/05 兩岸 國際熱門新聞 白宮新聞秘書麥肯尼確診新冠肺炎 - 國際 失蹤2年女子漂浮海上緊閉雙眼 漁夫救回自曝真相哭慘了 - 國際 廣島原爆 情侶被拍下俯瞰毀滅市容 74年後主角現身了 - 國際 誰在唯恐兩岸不亂 - 國際 大叔激戰15歲少女30天 不願「遠距離戀愛」直接下榻衣櫃 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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