以下三個星座在感情中最自私，就算談戀愛還是希望能像過去單身一樣生活，不希望別人改變他，因此往往是需要另一半去配合他。

▍TOP 3：處女座

一推開門，就彎腰擺好門口亂放的鞋子。一邊嘮叨「說過很多次了，怎麼鞋子又到處亂放」一邊順手把沙發上的衣服拿起來丟進洗衣機，這就是與處女座共同生活的日常。當然了，他們自己也一點都不意外會上榜，「潔癖、嚴謹、細節控」這些標籤加起來，還需要多說什麼嗎？

對自己要求很高的人，說自己對另一半沒有什麼要求是在是太假了。想要處女座改變自己的生活習慣去遷就另一個人，真的很難，所以只能要求另一半盡量跟上自己節奏。小到生活習慣，大到精神層次。對於沒有上進心、沒有自己想法的另一半，處女座也忍不住會搖身一變當起人生導師，揮起小皮鞭管教一下。

這樣的愛不知不覺地在對方眼裡就成了自私，為什麼只能是我適應你，不是你來配合我？一直要求我做到這做到那，有沒有考慮過我的感受？但事實上，處女座一邊指責你鞋子亂放一邊默默把鞋子擺好，一邊頭疼你沒有上進心一邊為你默默規劃未來。處女座自私的愛或許讓你不舒服，但你不得不承認，他卻使你成為了更好的人。

▍TOP 2：天蠍座

觀察、懷疑、試探，是天蠍座對另一半的日常操作，因為天蠍太沒有安全感，他們想知道自己是不是百分之百被愛著，想知道自己在對方心中是不是獨一無二……想知道的事太多了。因為天蠍座怕被人嫌棄，所以很在意另一半的看法，又渴望對方主動靠近並喜歡這個不完美的自己。然而，他們又不願意承認這一切的內心波折，因為他們可是自尊心極強的天蠍座，他愛你，也愛自己，天蠍們的愛是自私的、充滿佔有欲的。一旦他對這份愛懷疑起來，就會讓雙方都不好受，一會兒黏人得要命，一會兒把你晾在一邊幾天都不理你。

所以跟天蠍座在一起，你總是有種自己被利用的感覺，讓人不禁懷疑，你是愛我還是愛你自己？是不是等到被「用完了」，就轉身離開，甩臉不認人？但是就是這樣自私的天蠍座，讓人欲罷不能。甚至天蠍們越虐你，你越喜歡。為什麼呢？因為你敢愛天蠍，那天蠍就敢回饋給你雙份的愛。

▍TOP 1：水瓶座

水瓶座內心一定想「我自私？有沒有搞錯？」其實高舉自由萬歲旗幟的水瓶座，理想中的自己是自由的，對方是自由的，愛情也是自由的。所以瓶子們不願意多干涉另一半的生活。這種「不干涉」是非常自我的，表面上很大度，實際上卻沒有給另一半應該有的關心。

水瓶座就真的像一個瓶子。小小的瓶口，搭配大大的肚子，明明有一肚子東西，但是不肯往外面倒。很多人都覺得跟水瓶座談戀愛談了再久，卻會突然在某個瞬間覺得自己其實一點也不了解他。明明愛過，卻感覺從未擁有，可以說是很虐了。這個「自私冠軍」頒給水瓶座實至名歸。

喜歡跟著感覺走的水瓶座，說穿了就是在跟自己戀愛。因為他們太放大自己的主觀情緒了，表面波瀾不驚，內心卻已經演完了春夏秋冬。上一秒你可能還在考慮如何回應水瓶座的熱情，下一秒他就不見人影了。與其說他們自私，不如說水瓶座的愛，一般人難以看懂。畢竟水瓶座本身就是一個矛盾個體，飄忽不定，自己都不了解自己，何況旁人？

當我們聽到「自私」的時候，第一反應會覺得這是一個貶義詞。但其實愛情本就是自私的，正因為自私地愛你，所以更期待你能愛我多一點，只對我一個人好。不過，要如何拿捏這份「自私」的分量，好讓兩人的情意都能準確傳達給對方，就需要互相協調，方能讓戀情歷久彌新。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)