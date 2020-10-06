娛樂8點半》最近大陸劇紛紛竄出頭，從《三十而已》、《二十不惑》都掀起網上一陣討論，由宋佳、喻恩泰演出的《白色月光》，講述婚姻出軌現象的懸疑劇也引來不少支持，當中演出油膩猥瑣的睿總的「黃覺」，其實過去被封為「文藝男神」，被周迅提拔出道，跟黃立行女友徐靜蕾交往過5年後來分手，最後和網紅太太結婚生子，浪子搖身變成好爸爸。

黃覺在《白色月光》裡演出睿總。（圖／翻攝自黃覺微博）

據大陸媒體報導，黃覺本名黃珏（音同覺），因許多人常念錯，他便在出道前另取藝名黃覺，他從小開始學舞，從廣西藝術學院舞蹈系畢業後便到舞廳伴舞打工，1995年被相中當模特兒，後來因故和周迅認識結為好友，某次李少紅導演向周迅徵詢意見，周迅立刻脫口推薦黃覺，李少紅便選用黃覺擔任電影《戀愛中的寶貝》的男主角，踏進演藝圈。

黃覺一炮而紅後，也曾演出電影《長恨歌》、《建黨偉業》，2年前他接受周刊專訪，坦言出名後雖然演了許多電視劇和電影，仍不敢自稱是演員，並回憶當時接拍《戀愛中的寶貝》，他開價10萬元人民幣，最後以3萬元人民幣，約13萬元台幣成交，雖開頭收入不如預期，他也算誤打誤撞成為演員。

2年前黃覺接拍導演畢贛的《地球最後的夜晚》，不僅入選坎城影展的一種注目單元，也被選為金馬國際影展的開幕，令不少觀眾開始認識他，黃覺受訪時談到初識入行恩人周迅的經過，回憶某次和朋友剛好走在周迅跟她朋友前面，周迅朋友發現黃覺背影還不錯，就起鬨要周迅去看看黃覺正面，周迅就快步走向前，假裝跟朋友打招呼，實則想一睹黃覺廬山真面目，兩人因此相識。

黃覺和太太麥子2011年結婚。（圖／翻攝自麥子、黃覺微博）

黃覺今年接連以《不完美的她》、《長相守》、《白色月光》跟觀眾見面，他接受《界面新聞》訪問時，被問到對文藝男神這封號有何看法？他直言自己一點都不文藝，平時拍戲稱是上班，叫其他演員同事，喜歡拍照、玩車、買新鞋，「我在微博認證上說自己是攝影家、舞蹈家、畫家，其實都有戲謔的成分，唯獨沒有寫我是個演員，是因為我覺得不應該拿演員這個職業來開玩笑。我對這兩個字很敬畏，可能因為不是專業表演出身，還是有一點點自卑在裡面。」

而被封為男神的黃覺，過去和徐靜蕾的5年感情最受矚目，2004年他接演徐靜蕾導演的《一個陌生女人的來信》，兩人傳出相戀，還傳兩人已進展到同居階段，但黃覺沒證實，稱：「我身邊是否有女友都是被外界賦予的，我沒必要回應，也不會對徐靜蕾與黃立行的緋聞發表任何看法。」

黃覺後來透露此生不打算結婚，2011年卻突然公布喜訊，和從事文字工作的圈外網紅女友「麥子」結婚，傳聞黃覺特別喜歡麥子的內在，因女方在法國研讀電影的背景，使有共同興趣的兩人越走越近，黃覺主動在麥子網上文章留言，兩人後來約出來約會，最後決定踏入婚姻，生下一子一女。

黃覺要求微博頭銜加上「奧斯卡評委」。（圖／翻攝自黃覺微博）

今年7月奧斯卡主辦方美國電影藝術與科學學院公開新聘用的819名評委，黃覺榜上有名，麥子則說第一時間被通知此事時跟老公都以為遇到詐騙集團，發現是真的後兩人都樂不可支，黃覺還主動聯繫新浪微博小秘書，打趣說想增加一條頭銜「奧斯卡評委」，「十三爺」袁弘秒回：「可能是我從藝十來年離奧斯卡最近的一次，哥晚上想吃點啥？」黃覺打槍說：「別走賄賂這一套」，笑翻眾人。

(中時新聞網)