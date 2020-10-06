九月九日，二○二○ＥＭＢＡ企業學習論壇熱烈地展開。這是ＥＭＢＡ雜誌第三年舉辦這個年度的學習盛會。除了重量級主講人的精彩演講內容，另一方面，數百位帶著口罩的學員一起學習，也將成為很多人共同的回憶。

數位轉型X擁抱改變-活動開場（圖／EMBA提供）

ＥＭＢＡ雜誌總編輯方素惠指出，疫情改變了整個世界，因此，這次的學習論壇特別強調的精神是初學者心態（beginner’s mindset）。面對快速變動、無法預測的時代，只有打破規則與框架，像個初學者一樣開放心胸，才能在新時代快速學習與前進。

現場首先與Google全球領導人發展與教練資深總監畢德生（David Peterson）進行視訊連線。他指出，當改變和破壞成為新的常態，我們必須問自己：「我學習的速度是否比環境改變的速度還要快？」他強調：「在學習區裡沒有舒適可言；在舒適區裡沒有學習可言。」要向未來前進，我們必須主動尋求具挑戰性的新經驗。

接著，五位領導人分享他們的變革轉型經驗。過去十年來，可樂旅遊用科技的提升和數據的掌握，大幅提高經營體質和顧客滿意；遠傳電信則從傳統的電信公司，轉型為提供大數據、人工智慧、物聯網的雲端技術服務公司；網訊電通更推動結構性改變，大舉投入創新，並引進敏捷組織（Scrum），顛覆了傳統的組織方式。

此外，台灣怡和餐飲集團前執行長徐苺帶領肯德基在三年內逆轉勝，其中一個關鍵是，推動教練文化，鼓勵主管反求諸己。佳世達推動聯合艦隊策略，發展了一套購併後的ＳＯＰ（標準作業流程），有系統地整合關係企業一起成長。

這些案例都是今天台灣極為珍貴的變革經驗，引起與會者熱烈的迴響，活動也在掌聲中圓滿落幕。

數位轉型X擁抱改變（圖／EMBA提供）

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 410期》)

《EMBA 世界經理文摘 410期》

(中時新聞網)