很多人都有這樣的經驗，演講時內心緊張不已，但強自鎮定，誰知當你指到投影片的某個地方，雷射筆的光點卻不停顫動，完全向聽眾透露了你內心的緊張和不安。

羅技公司（Logitech）懂得這種心情，它生產的新投影筆把小光點變成一個大圓形，讓人無從看出演講者的不安。

這樣小小的貼心，是因為設計者了解到，它的產品不只是一支投影筆，而是要幫助演講者克服演講的恐懼。這種對顧客的深刻理解和設計理念，翻轉了羅技這幾年來的命運。

在現任執行長達瑞爾帶領下，公司脫胎換骨，從一家代工生產、以滑鼠為主力產品的公司，變成設計導向的品牌。公司根據趨勢大幅調整產品組合，因此沒有隨著個人電腦式微而下滑，得以持續活躍成長（二八頁）。

像羅技一樣，過去十年來，還有很多公司在環境變動下，成功推動轉型與變革。九月中，ＥＭＢＡ雜誌舉辦的企業學習論壇中，邀請了五家公司領導人分享了他們的轉型經驗（七四頁）。

二○○五年明基電通（佳世達科技前身）購併西門子失利後，學到了很大的功課。佳世達人資長林旺賜分享，公司這幾年來採取聯合艦隊策略，購併許多公司，朝高附加價值的產業邁進。

過程中，佳世達發展了一套購併後整合的心法和步驟。舉例來說，在購併後，公司會進行至少兩天一夜的聯合工作坊，來增加彼此的了解，並且重整工作環境，象徵新時代來臨，大家必須改變。

台灣最大的eCRM委外服務公司網訊電通，同樣也在兩年來進行了結構性的轉型。執行長陳諧指出，公司把商業模式改為訂閱制，並在創新事業採用敏捷組織（Scrum），以跨部門八到十人組成小組，像海豹小組一樣共同完成目標。

此外，可樂旅遊集團副董事長吳守謙、遠傳電信總經理井琪，和台灣怡和餐飲集團前執行長徐苺，都分享了他們的變革做法。他們不約而同強調一點：變革轉型的關鍵是人，只有人的心態和思維改變，才能夠帶來真正持久的影響。

活動現場與Google全球領導人發展資深總監畢德生（David Peterson）進行連線。他分享了一個教練工具：反思行事曆。他建議領導人每天、每個星期、每個月，都應該花幾分鐘想一想，我想要達到什麼？我學到了什麼？接下來，我要怎麼樣把工作做得更好？

「在學習區裡沒有舒適可言；在舒適區裡沒有學習可言。」他強調。這也是整個活動中，大家最受激發、最多人振筆疾書的一句話。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 410期》)

《EMBA 世界經理文摘 410期》

(中時新聞網)