印度媒體公司「超級卡帶」（T-Series）跟美國紐約時報（New York Times），你聽過哪一個？

你可能會下意識地認為，紐約時報的知名度高多了。先別急著下這個結論。

「超級卡帶」創立於一九八三年，在YouTube網站提供寶萊塢電影與音樂等內容，目前有超過一億五千萬人訂閱。相較之下，紐約時報創立於一八五一年，傳統報紙跟數位版本目前的總訂戶為六百五十萬人。

然而，「超級卡帶」在YouTube網站的總瀏覽次數超過一千兩百億次。意思是，如果全世界每一個人都被規定去看「超級卡帶」的影片，一個人平均要看十六部，才能累積到一千兩百億次。

這是谷歌（Google）品牌行銷經理卡拉葉爾（Gopi Kallayil）所舉的例子，用來說明我們所面對的媒體新時代。他於沃頓商學院沃頓知識在線網站（[email protected]）上撰文指出，為了因應這個時代，現在的品牌行銷必須要有新劇本：

1.減少消費者的不便。優步（Uber）拿掉叫車可能會遇到的問題，改變了整個顧客經驗。手機現在成為真實生活的搖控器，消費者在螢幕上點按幾次，車子就會到達指定地址。還沒看到車子，消費者已經知道什麼樣的車子會來、司機的名字與長相，以及其他乘客對司機的評分。

2.跟新時代具影響力的人合作。想打造品牌，公司以前找的是名人代言，現在則有崛起於網路的新對象：網紅、關鍵意見領袖（ＫＯＬ）、YouTuber。例如，有些網紅兒童玩玩具的影片，擁有高達千萬名的追蹤粉絲，玩具公司推出新玩具，找他們合作拍攝開箱文，比起傳統電視廣告，更能精準打中大批目標顧客群。

3.尊重消費者握有的選擇權。以前建立品牌，是找人多的地方大聲介紹公司，所以在奧斯卡頒獎典禮的實況轉播中，或是澀谷繁忙的十字路口上，品牌都願意砸大錢打廣告。然而現在的消費者已經不一樣了，他們選擇想看的內容，在他們想要的時候、想要的地點，用他們想要的方式觀看。

4.在每個跟顧客接觸的點，維持一貫性。以前公司與顧客主要有三個接觸點：產品本身、店面跟廣告，這三個點都是公司謹慎塑造出來的。現在品牌則是被每一個出現的訊息所塑造，而且常常是公司以外的人所創造的，例如，網路留言。然而無論何種管道，公司釋放的訊息都要維持一貫，舉例來說，耐吉公司（Nike）所釋放的核心訊息就是人人都可以是運動員。

5.使用新時代的衡量法。消費者改變了，衡量行銷效果的方式也應該跟著改變。現在可以衡量的東西，從瀏覽次數到使用者評比，多元且應有盡有。公司應該根據自己的目標選定衡量標準，可以是有誰注意到公司的品牌，也可以是顧客推薦別人買產品的比例。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 410期》)

《EMBA 世界經理文摘 410期》

(中時新聞網)