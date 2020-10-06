每天我都會收到不同的讀者寫述他們自己的故事，自己出軌或者另一半出軌的橋段大概就占了百分之九十。於是當我開始每一天都認真回覆的同時，不免又感到一種倦怠，這時候身邊就會有朋友提出善意的提議：既然都是出軌，為什麼不分門別類，直接看是哪一種狀態，就複製貼上同樣的答案即可呢？！

但答案就是：不可。

「出軌」這件事情，在外人眼中看來似乎都是相同的行為，但是在當事人心中，絕對都是屬於自己獨一無二的生命體驗，而真正要幫助他們理解這些過程背後的原因或者真實面向，那就不可能是單一答案可以一概而論的。

講些一般人平時或許不會思考的部分。像是：「出軌」要討論的，一定是這對夫妻在結婚之後相處與溝通的問題嗎？其實有很多「出軌」事件，是在婚前就存在的。也就是說，如果你認為「出軌」只是因為婚姻生活磨損掉了戀愛溫度，那麼這一題的答案，你就會答錯。

再者，「出軌」事件發生，肯定是做出「出軌」行為那個人的錯嗎？其實在很多婚姻個案中，「出軌」是結果，兩個人先是在溝通上早已經發生問題，因為沒有獲得解決，所以才會有一方「被迫」做出傷害婚姻的事情。

【精彩書摘】

「一定是我不夠好，老公才選了別人」

──自卑是一種誤解，拿掉你的鏡片

「我時常懷疑自己，也覺得很自卑。老公選了別人，我怎麼自圓其說？我怎麼相信我的條件比較好，或者還不錯？」

先生出軌，被提離婚之後的她，時常用法官的視角檢視自己，評判自己。她相信事出必有因，凡事必然符合邏輯：伴侶偷吃一定是自己有問題，若不是出在外貌，就是出在個性。她深信外貌可以整形，個性可以調整與學習。

她時常拿著放大鏡由內而外地檢查自己，努力找出自己有缺失的部分，彷彿如此才能夠說服自己，先生的出軌有跡可循，而且也是「剛好而已」。

「我覺得自己很差勁！身為一個男人，竟然無法顧好自己的家庭，讓太太紅杏出牆，讓自己戴上了綠帽子。」

說他後知後覺也罷，妻子外遇多年，他是最近才知道。他原本以為太太生完小孩後，要專心照顧孩子，所以對於性生活缺乏興致，不料卻是外面有了小王。虧他奉公守法，誠懇老實，但求一生無風無雨。然而，當他成了「不被愛」的那個人，滿腔的憤怒、怨氣不只是針對太太及小王，其中一部分更是直指自己。

你正被別人的標準、自己的主觀所綁架嗎？

許多人都有根深柢固的自卑感，彷彿天生內建，所以在往後的人生拚命地追求卓越，又或者終其一生自慚形穢，總是覺得自己不如人。尤其，當一個人遭遇到生命中重大打擊時，更是證實了心中的自卑：「我果然就是因為平庸、年華老去、不夠貌美，老公才會愛上別人。」「我就知道一定是我賺沒多少錢，永遠都是領同一份薪水，都這麼久了還未獲升遷，老婆才會瞧不起我，跟她的主管曖昧。」

其實，絕大多數的自卑都不是來自於事實及生命經驗，而是出於我們對這些事實及生命經驗的評估、詮釋還有推論，全部都是你的「主觀」。你可以進一步去檢視：

．你所採用的是「誰」的標準？

．這個標準的內容又是如何，項目又有哪些？

．這個標準的分數層級，是屬於頂標、前標、均標、後標還是底標？換言之，你追求的到底是幾級分？

我們時常依據別人的標準，尤其是社會的「主流」、所謂的「常態」來為自己評分。年紀超過三十歲了卻沒有結婚，是異類，不然就是Gay；結婚了卻沒生小孩，不應該，竟然沒有傳宗接代；結婚然後離婚了，一定是太過自我，才會無法磨合；伴侶出軌一定是因為我哪裡有錯，才會讓他想要向外找出口……

然而，每個人都是與眾不同的，每件事都會有不同的緣由。所謂的主流及常態，其實只是這個族群的人數多了點，不代表就是「對」或者「正確」。如果進一步抽絲剝繭，會發現這個族群之所以人數眾多，不正是因為許多人勉強自己成為社會要求的「樣子」，然後過了中年，或者罹患重病才如夢初醒，開始想要做自己，活出獨一無二的生命。

看見潛藏的自卑

很多人都沒有意識到自己潛藏的自卑感，往往都是在生命中出現重大的變化，像是被深愛的人拒絕，甚至被拋棄時，才有機會看見，屬於自己的卑下感原來藏得好深好深。

因為多數時候，這些人看起來都很成功，也很有成就，自然也都讓人豔羨，包含他們自己也覺得如此，自卑為何物？甚至表現出來的，還有些優越。然而，自卑與優越感是一體兩面，孟不離焦，焦不離孟。

《改造生命的自我形象整容術》作者麥斯威爾．馬爾茲（Maxwell Maltz）博士指出，「『優越情結』並不存在，有這種情結的人只是想透過優越自我來掩飾、逃避內心深處的自卑感與不安全感」，這也符合了我長年的觀察。

意思是，看起來優越、表現出優越的人，其實是以「優越」作為一種偽裝及面具，甚至是一種工具。別人所看不到的內在，其實是自卑、懷疑、不確定及不安全感。然而顯現於外的，卻是戴上優越的面具，看起來志得意滿，說起話來鏗鏘有力，評論任何一件事都是斬釘截鐵、自信無比。接下來，有些人就會對他們產生恭敬、崇拜及仰望的心，變得言聽計從，甚至將他們說的話、做的事奉為圭臬。若是他們有意，甚至能讓這些人變成追隨者，開始聽命行事，更能達成自己的目的。

相形之下，比較沒有優越情結的人則是直接小看自己、妄自菲薄，徹徹底底低估了自己的潛力及能力，看向自己的鏡片，總是蒙了一層厚厚的灰塵，總是覺得自己哪裡不夠好，一定有缺點。

所以，並不是伴侶出軌、配偶劈腿讓你變得自卑，而是伴侶出軌這件事讓你原先就有的自卑更自卑。然而，自卑不是錯，每個人都有，重點是如何化自卑為成長的養分，讓自卑成為掙脫困境、繼續前進的動能。

你是生命的參與者，更是「觀察者」

我們都活在主觀的世界裡面，因為你是參與者，身處其中，你就是參與這齣戲的演員。但是別忘了，你也是生命的編劇及導演，你可以改寫劇本，你也可以決定這個鏡頭要怎麼拍，你更可以決定接下來的這齣戲，要採用哪些演員。換言之，決定哪些人，繼續留在你的生命裡面；哪些人，不一定要繼續相見。學習相對客觀，嘗試改變思考及想像的切入點，你就能成為自己生命的「觀察者」，進而做出不一樣的選擇。

自卑是一種誤解，改變你的鏡片

所有人終其一生都在跟自卑奮戰。心理學大師阿德勒（Adler）是，你我也是。你可以向阿德勒看齊，抱著自卑與超越的情懷，活出前所未有的精彩人生，成為某個領域的大師，幫助更多的人。但其實你也不一定要這麼奮發，只要拿掉你的自卑鏡片，用中性的眼光看待及認識自己，就會發現你沒有你以為的這麼差，甚至你比你想像的好得太多了。只是過去你都不相信，你都不知道。

你不用「像」別人，也不用成為別人。不自卑，不自貶。反之，不睥睨，不優越，你只要如你所是。當你從伴侶出軌的傷痛中，看見了內心潛藏的自卑，並且進一步洞悉，這份自卑如何帶來對於自己的憤怒及無能感，遮蔽了你本身具足的能力及能量。你就能清乾淨鏡片上的灰塵，看見自己本身的光亮，是多麼光芒萬丈。

給．受．了．傷．的．你

你是被動的人嗎？伴侶出軌了，只能等著由他來決定你們婚姻的存續或結束？你只能等著他要選誰，決定誰繼續站在他的身邊？

請記得，你不是無能為力，聽天由命的人。你有行動力，你更有主導權。

(本文摘自《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？》/寶瓶文化出版)

【作者簡介】

洪培芸

臨床心理師。中原大學心理學臨床組碩士。目前在養心心理治療所執業。

專長：人際關係、兩性情感、親職教養、關係失落、精神疾患與身心症狀、網路成癮、飲食障礙、自我探索與生涯發展。

曾應邀到華視、年代電視台、News98、飛碟、中國廣播、台北愛樂、POP Radio、環宇、正聲、警察廣播、台北廣播、教育廣播、女子學、漢聲廣播、復興廣播、Needs Radio、網路節目等進行分享。

文章持續受到各大媒體轉載，曾在《今周刊》、《大人學》撰寫專欄，曾在純青基金會擔任講師，天主教善牧社會福利基金會帶領女性自立團體。目前也是企業、扶輪社、各大專院校、社福團體經常邀請演講的心理學家。

著有《人際剝削──為什麼我們離不開有毒的人際關係？78個原則，贏回人生主導權》，該書已售出中國大陸簡體字、韓國版權。《微笑憂鬱──社群時代，日益加劇的慢性心理中毒》，該書已售出中國大陸簡體字版權，並入選2020年亞洲專刊（Books From Taiwan）。

打造共好社會，過好這一生是洪培芸的理念。她深信「認識自己」就是改變人生的起點，這是一生的作業。而幫助更多人過好這一生，就是她的一生志業及追求。

●粉絲專頁：「洪培芸 Matilda 的心理觀察」

(本文摘自《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？》/寶瓶文化出版)

(中時新聞網)