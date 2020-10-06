【回憶殺】資深女星韓湘琴是唐志中的媽媽，19歲考進電影公司當演員，曾演出《掌門人》、《黑帖》、《刺蠻王》、《精忠報國》等，25歲與同為演員的唐威結婚後，生下女兒唐可珊與兒子唐志中，至今結婚已經48年，夫妻倆的感情依舊黏TT！

韓湘琴是70年代知名女星。（圖／中時資料照）

韓湘琴結識唐威時，正值演藝巔峰，為何肯在當紅時選擇結婚呢？她曾在節目《小燕之夜》揭祕，原來唐威的成熟、可靠，獲得韓爸爸的認同，願意將女兒託付給他，更可貴的是，韓爸爸過世時，唐威完全視為自己的家人，一手包辦許多事項，富責任感的特質打動韓湘琴的心，決定在25歲嫁給對方，攜手走下半輩子。

韓湘琴嫁對了 人生豐富精彩

結婚兩年後，韓湘琴夫婦與金漢、凌波共創今日電影公司，拍攝許多文藝片，後來加入華視演出連續劇《包青天》等，1980年初逐漸淡出螢光幕，夫婦倆移居美國，專心教育一對子女，女兒唐可珊曾是電視台主播，27歲嫁給元大集團馬家長子馬維建，育有一對子女；兒子唐志中也在32歲迎娶美嬌娘「小咪」，生下蜜蜜、香香和登登三個小孩，家庭生活均幸福美滿，韓湘琴夫婦樂得含飴弄孫，安享晚年。

演藝圈夫妻維持感情不易，韓湘琴夫婦能一路走到48年不離不棄，屬實難得，從韓湘琴的臉書來看，可以觀察到她時常讚美老公，敢於向對方示愛，除此之外，不會因為年長就停止學習，韓湘琴熱愛畫畫、打高爾夫球及練國標舞等，對許多事情保持好奇心，由內而外散發自信，73歲仍有不科學的體態和容貌。

(中時新聞網)