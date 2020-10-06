今年最有熱度的話題就是國旅，位在全台最北、也是新北市金山唯一的運彩行，意外變成國旅重點！不少遊客都衝著「好運滿金山」的寓意，拜完財神爺後一定要買張好運彩，博得好運氣！經營運彩行多年的徐建智也開心地說，小小店面最近每逢假日都會湧入大批遊客試手氣，鄰居或遊客也會相互討論賽事，場景就像過年一樣熱鬧！

國旅夯不退燒 金山必踩景點瘋搶好運彩

【好運多一點 幫助體育多一點】

說到金山一日遊，就會想到熱鬧好吃的老街、網美打卡景點蓮花池，或象徵是神秘海岸線的許願蠟燭-燭臺雙嶼，但最後一定都會來到金山必踩景點「財神廟」，今年受疫情影響下爆發的國內旅遊潮，更延伸出代表好運的新景點「金橘子運彩行」！

「金橘子運彩行」不但是全台最北端的運彩行，也是整座金山唯一的運彩行，也難怪許多遊客在拜完財神廟後，一定要來到此地試試自己的手氣，希望將好運彩帶回家，更取得好運滿金山的寓意。受到這波國旅熱影響，徐建智淡定地說，因為喜歡熱心助人，而運彩每100元就會撥10元贊助國家運動體育發展，也感謝體育署的支持，讓更多人可以透過買運彩，為國家運動體育奉獻一份心力。

金橘子運彩行經銷商徐建智(右)、楊淑芬(左)相當熱心公益。/ 中時新聞網攝

【平時熱心公益 國旅熱潮中受益】

身為在地金山人的徐建智積極推動公益活動，進到店內就可看見牆上滿是感謝狀，讓在地居民感受溫暖的同時，外來遊客也能在此沾沾好運。平時熱衷於回饋社會的表現，更和地名相呼應，讓「好運滿金山」在後疫情時期的國旅熱潮中，把好運傳給民眾，自己也收穫滿滿。

(中時新聞網)