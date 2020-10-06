先前提及由於兩岸情勢緊張、美國總統大選等變數眾多，加上新冠疫情在歐美有復發跡象，以及10月上旬有中秋與國慶兩個假期干擾，造成部分買盤觀望，資金不急著進場，反而逢高站在調節的一方。

由於投資人心態趨於保守，以致於台股持續於季線下方整理，盤面僅有個股點放。目前短多一個攻擊波幅距離約略只有15~20%，多數轉強的股票短線漲幅來到15%附近後，容易出現漲勢停滯，甚至回檔修正的現象，這代表還留在市場的人心態偏短，大家都想有賺就跑，預估這樣的慣性要到10月中上旬，隨著9月營收以及第3季財報陸續公布後，有個股率先改變慣性，走出波段漲勢才會緩解。

因應目前盤勢，調整進出節奏很重要，一種是把操作節奏加快，採取短進短出的方式來應對行情，選股以消息面題材為先，配合營收與獲利公布後的反應來進行交易。

以上周提到的產業為例，隨著10月國慶即將到來，綠色能源、生技醫療、半導體等一直是與官方政策扶植最為相關的產業，後續是否會有進一步刺激政策推出令人關注，對應到操作上就可在國慶前，提前對於相關個股進行布局，其中半導體產業繼華為禁令後，目前傳出美國制裁中芯國際，市場預期部份台灣半導體業後續可望迎來轉單效應，同時進一步調漲報價，對於相關晶圓代工、IC設計、記憶體業者有利。

而在大陸去美化的過程，部份晶片業者也會受惠，如聯電、富鼎、金麗科等可追蹤。另外，歐美疫情反覆，對於防疫產品需求增溫，相關業者如恆大、亞諾法、國光生後續營運仍將受益，這些皆是短期要列入追蹤的熱門題材。

另一種則是把操作節奏放緩，鎖定處於多頭架構 (如季線守住、上升趨勢線守住等)的個股，即「長線保護短線」的邏輯。曾提到一檔股票行進的方向，通常會跟公司派與主力大戶的最大利益有關，所以公司派與主力大戶為了維繫多方人氣，不會讓多方架構被破壞，即不會輕易讓股票跌破季線，因為一旦確認跌破季線，中長期籌碼會鬆動，持股信心會下降，後續將較難以吸引市場認同，所以季線上揚的股票在回測季線時也要留意，很可能是一個好的買進時機。

（本文作者為中華財經台分析師蔡正華）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)