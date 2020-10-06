1名女網友昨天(5日)在臉書社團《台北民生社區日常大小事》PO文表示，自己晚上經過家樂福附近的三民路166巷時，看見1名外籍移工正在欺負坐輪椅的身障女孩，對此女孩的爸爸與阿嬤事後現身於版上留言說明，讓眾多替女孩擔心的網友，卸下心中的一塊大石頭。

女孩爸爸的事後說明解釋。(臉書社團《台北民生社區日常大小事》)

女孩阿嬤的事後說明解釋。(臉書社團《台北民生社區日常大小事》)

女孩的爸爸表示，從網友的文章，他說明這應該是個誤會，因爲自己的女兒是早產兒，導致感染重度腦麻。爸爸還說明，她從小到大有一個習慣，就是喜歡坐著前後搖晃，爸爸解釋這事醫學上的前庭快感，另外也說明女兒生氣時會咬手和用拳頭敲自己的頭。因此爸爸認為，這只是個誤會，也向發文的善心小姐表達感謝。

原PO的事後道歉聲明。(臉書社團《台北民生社區日常大小事》)

爸爸也說明家中傭人的狀況，我們家的幫傭已經來我們家三年多了，她一直很疼愛自己女兒，也表達很不好意思，造成大家的誤會，希望事件能到此為止，給他們多一些時間和空間來了解事情的始末，以免因誤解將小事變大事，過度浪費社會資源。

女孩的阿嬤也出面說明，如果家裡沒有腦傷的兒童，恐怕很難體會這樣的孩子有多麼不容易照顧。除了咬手丶用力打自己的頭，有時坐在推車上身體還會不斷用力搖晃不小心可能就會撞到頭，所以我們都要花一番力氣才能制止她做出一些傷害自己的行為。

阿嬤也表示，女孩情緒一來，有時哭鬧就是幾個小時不停。阿嬤認為，這位外傭照顧孩子已經三年多了，和我們一家人相處的時間也不算短，一直以來都很疼愛這孩子，脾氣也很好，幾乎沒看過她發過什麼脾氣，但有時候覺得有人異樣的眼光在打量這孩子，她會板起臉很不高興，或許這也是容易造成誤會的原因。阿嬤也進一步說明，要遇到這麽照顧小孩的外傭並不容易，她跟我們相處就像是一家人一般，我們希望不要因為這樣的事件而影響到她的心情，因為要照顧這樣一個腦傷的孩子真的不容易也很辛苦！

發表此篇的原PO也在第一時間致歉，為自己的誤解深感抱歉。原PO說：「家屬您好，很抱歉造成您的困擾，原PO也呼籲各位網友，讓家屬有一點自己的空間，以及時間去處理女孩的事情」。

(中時新聞網)