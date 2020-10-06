美國總統川普確診新冠肺炎，是真的還是假的？有消息指出，川普確診後，可能在短短幾天內就能出院，他5日還在推特(Twitter)瘋狂發文，讓美國部分政治人士質疑，川普染疫可能是為救選情而親身上陣的「苦肉計」。但藍委鄭麗文斷言，這不可能是「苦肉計」，且川普染疫還會衝擊他的選情。

鄭麗文5日在中天政論節目《頭條開講》中表示，從川普染疫到他染疫後的所有行徑來看，就可以證明美國防疫為什麼失敗，且川普染疫也不是「陰謀論」。

鄭麗文分析，川普不會演「苦肉計」，美國的選民和選情跟台灣不一樣，「苦肉計」是沒有用的，且因為川普要展現的就是他比誰都強、他一定會贏，這是川普一定的基調，「所以他絕對不會故意讓自己染疫來演出苦肉計，這是不可能的。」鄭麗文更說，「我也不相信美國的醫院會配合演出，所以我覺得這是不可能的」。

鄭麗文認為，川普染疫是對他的選舉非常致命的一擊，而且證明了他的防疫是完全失敗的。而川普一直想出來，就是要告訴大家他沒事，很快就會復原了。但問題是這會讓川普的選情雪上加霜，然後他一定打臉自己，因為前兩天才取笑拜登戴口罩，結果他自己都染疫，還害他身邊的人都要去篩檢。

至於有民調稱川普在支持率上反超拜登，鄭麗文則直言，「我去看了，那個民調是不值得參考的」，並認為那個民調是川普陣營長期做出來帶風向的，因為負責調查的智庫不是一個長期的智庫。

(中時新聞網)