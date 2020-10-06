隨著網路口碑傳播迅速，許多餐廳、店家都轉變為排隊美食，門口長長的隊伍又成了活招牌。不過對於饕客來說，排隊既浪費時間又耗精神，於是網友想出一招「免排隊」的做法。不料卻被網轟沒品：一樣算插隊。

原PO在PTT女人板上表示，近日和幾位朋友，一共4人去餐廳吃飯，但是卻得知要等2小時才能吃到。由於不想排隊，朋友想出一個妙計，他們直接去餐廳內找一組客人，告訴他們「吃完換我們吃」，帳單不用付，直接離開就好。店家似乎也沒遇到這種情況，先愣了一下後還是讓原PO們點餐。就這樣，原本要排2小時的餐廳，原PO一群人直接吃到，並問大家「這樣算插隊嗎？」

貼文一出，這免排隊新招讓不少網友驚呼「好像不錯耶，下次可以來我們這桌」、「好酷的做法，這樣比較像是朋友聚餐，所以算同一筆訂單」、「好有趣的作法」。有民眾不懂表示「所以是付了兩倍錢？」原PO也解釋，「原本那桌吃八百，我們吃一千六百多，四個人分攤下來等於一個人多付兩百。」

但仍有網友認為，原PO這群人作法一樣是變相插隊，表示「滿糟糕的！」、「算啊，只是這種做法難抓而已」、「當然算呀...又不是付錢的就老大」、「算吧，因為你們又延長了該翻桌的時間」、「沒品，有錢又如何，然後店家也白目」。網友指出，這次情況是發生在不認識的兩組人身上，「如果換成認識的朋友這樣玩呢？當排隊的都白癡？」而當越多人使用這種方法，「乖乖排隊的就不用吃了阿....你以為你很聰明嗎？」

(中時新聞網)