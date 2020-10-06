美台國防工業研討會視訊會議5日晚間9時舉行，我方由軍備副部長張冠群上將率相關聯參代表出席，並以「強化自我防衛能力，堅定捍衛民主自由」為題發表開幕演說。

國防部指出，副部長張冠群上將以「強化自我防衛能力，堅定捍衛民主自由」為題發表開幕演說，向美方說明臺灣的民主化是全球典範，面對近期中共軍事威脅，在國防資源、建軍規劃及後備戰力之具體作為；另採軍購及自行研製併進方式充實防衛力量，確保我民主自由與生活。

國防部也說明，美臺商會自民國91年起，每年定期舉辦「美臺國防工業研討會」，主要是探討雙方產業對國防工業合作與發展的交流活動，為非官方的平台，由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，今年會議於10月5至6日改採視訊會議方式跨海舉辦。

國防部強調，任何有助國防產業發展活動，均樂觀其成並積極參與，並藉會議說明我國防自主政策與施政立場，使美方各界了解我國防產業發展需求，增進雙方產業合作，強化我國防自主能量。

國防部副部長張冠群在會中指出，中共戰機最近多次進入我防空識別區，越過台海中線等挑釁活動，破壞區域穩定與和平。未來台美防務合作不僅是提供武器裝備，還包括培訓、作戰概念、情報共享與軍備合作等。其中，未來66架F-16V交機後，台灣將有208架F-16，需要國內維修機構的支持，後續維修需要國內支持，在台生產與維護，提高可用率。

(中時新聞網)