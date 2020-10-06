每年十月是兩岸共同慶祝「國慶日」的月份，雖然日期不同，但兩岸毫無疑義地共同認定國父孫中山先生終結數千年帝制，創建亞洲首個民主共和國，其歷史功績是永垂不朽的。但是孫中山先生的歷史與事蹟數十年來仍有許多疑點，其中有關孫中山先生的死因與遺體去向，坊間仍有許多傳聞與未解之謎。

孫中山去世時，黨內元老胡漢民在海內外發起籌建中山紀念堂計劃，在大陸各地建立孫中山紀念堂。其中北京與廣州的中山紀念堂曾聯合舉辦孫中山文物展，除展出孫中山生前照片與使用器物，還有相關檔案文件。其中部份文件透露了一些與過去外界所知的歷史有些出入，例如孫中山的真實死因與其遺體內臟的解剖標本去向。

國父孫中山於1925年3月12日北京去世，當時官方與醫院的正式聲明中都表示其死因是肝癌。（圖／網路）

台灣的歷史教科書中一般稱孫中山死於肝癌，一般的文史記載也是如此，這是因為他到北京協和醫院時被診斷罹患肝癌，並為此進行了手術。但據協和醫院保留的孫中山病歷文件顯示，孫中山罹患肝癌並非其原發病症，肝藏的癌細胞是由膽囊癌和胰腺癌轉移而來。

孫中山去世後，遺體葬於南京中山陵，但後來因日軍侵華，孫中山遺體也經歷不少風波。最初日軍攻下上海往南京進發時，國民政府擔憂陵墓遭破壞，原打算開墓取出孫中山棺柩與遺體，但亦擔憂墓葬打開仍會傷及棺柩與遺體，最後決定保留不動。日軍進攻南京時，陵園內建築有部份受到砲火破壞，所幸陵墓棺柩未受波及。由於孫中山在日本有相當威望，日軍未再進一步破壞中山陵園。

孫中山的遺體做了防腐保存，部份內臟切片製作成標本，卻意外地留了下來，還因此引發不少風波與謎團。（圖／網路）

大陸建政之後，曾謠傳蔣中正於撤退前把孫中山的遺體從中山陵中取出帶到台灣，這種傳言至今仍有部份人相信，信者甚至認為台灣此後政治穩定、經濟快速發展，正是受孫中山遺體的保祐。曾擔任孫中山衛士、並於中山陵執行陵園保衛工作的范良曾表示，蔣中正撤退時未提及中山陵，只有孫科臨走時對他們說：「毛澤東、周恩來對總理是尊敬的，你們是總理的衛士，他們不會為難你們的。」中共建政之後，中山陵在多次的政治運動也確實未受到嚴重破壞。

孫中山在北京協和醫院去世時，各方都認為應當進行遺體防腐保存，內臟則取出火化。但在日本佔領協和醫院後，意外發現孫中山的內臟切片和臘塊標本，才知院方未將內臟火化，而是保留供研究之用。後來日本扶植的汪精衛偽政權向日本要回了這些切片標本，原欲大張旗鼓地將之歸葬中山陵，卻被上海醫院以研究為名借走。抗戰勝利前夕這些內臟切片標本又被偽政權官員偷出私藏，還以此要脅國民政府以求保命，最後在蔣中正嚴令之下政終於追回標本切片，以及附帶的一盒臨床紀錄照片。這些物件原打算存放中山陵，但後來傳言是在1949年由南京撤退時，由孫科帶走。

國民政府撤退至台灣前兵荒馬亂，當時《中央日報》則發布消息，指稱孫中山流落在外的內臟標本再次被盜，但據孫中山生前貼身衛士范良曾表示，他曾下到墓室內仔細看過，「我下墓穴揭開玻璃罩，打開紅布擋著的五隻玻璃瓶，上面寫著孫中山先生五臟切片標本」。由於相關當事人皆已去世，孫中山遺體標本是否保存在中山陵或已其後代保管，仍需歷史研究者努力發掘真相。

(中時新聞網)