大陸解放軍軍機近期頻頻擾台，也讓台海局勢時常出現緊張氛圍，但對於兩岸若真的開戰，美國會不會派兵協防台灣？現任美國紐約大學政治系終身教授熊玠表示，當年制訂臺灣關係法是為了保衛台灣，但當時他在美國國會工作時曾親耳聽到，若開戰原因是台獨，美國不會管。

據公開資料顯示，擁有美國哥倫比亞大學政治學系博士的熊玠教授，過去與美國前總統卡特、雷根有一定交往，且與美國國會有密切關係，曾在1979年曾參加起草《與臺灣關係法》。

他近期在美國華盛頓舉辦的一場關於「當前中美關係和兩岸關係前景」的智庫線上講座表示，美國國會現在不斷推動一些「友台法案」，其實是為了自身利益考量，美國打不打台灣牌，台灣沒有任何主動權。

熊教授並舉例，當年《台灣關係法》制定時，是為保護台灣，但並非無先決條件，他說，自己當時在美國國會工作，曾親自聆聽到，「如果兩岸衝突是由於『台獨』所引起戰爭，美國不會管」，他強調，「這是嚴肅的表態，是有立法記錄的」。

熊玠教授強調，美國現階段的國策「不希望中國統一，也不支持台灣獨立」，這最符合美國利益。而要搞台獨，又想依靠美國的軍事支持，他認為就是癡人說夢。

此外，有線上觀眾詢問他，對於「美國大選選後『美中關係』走向是如何預測？」，他說，美國民主共和兩黨將中國大陸作為對手這點不會改變，雖然民主黨拜登當選可能處理雙邊問題會溫和、理性一點，但他也分析，若川普連任可能也不一定會繼續當前的強硬做法。

(中時新聞網)