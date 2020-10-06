入住軍醫院4天後，川普透過推特表示，將在美國時間晚上6：30（台灣時間清晨06：30）出院。（圖取自川普推特）

美國總統大選進入最後階段！川普總統2日凌晨在推特發文寫道，他和夫人梅蘭妮亞新冠病毒檢測結果均呈陽性證實確診，川普也於3日入院治療。入住軍醫院4天後，川普透過推特表示，將在美國時間晚上6：30（台灣時間清晨06：30）出院，他感覺非常好。他並喊話表示，不要害怕新冠肺炎，不要讓疫情主導生活。

美國總統川普新冠肺炎確診，被送入馬里蘭州里德國家軍事醫學中心觀察治療後，白宮公布的照片顯示，他仍在院內忙著辦公。川普昨日突然搭車短暫離開醫院，以巡禮的方式向聚集在醫院外圍的支持群眾致意、給鐵粉驚喜。

川普2日凌晨透過推特表示，將在傍晚6時30分出院，川普也向民眾喊話表示，「不要害怕病毒，不要讓它主導你的生活」。在川普政府的領導下，已開發一些真正好的藥物與知識，「我覺得我比20年前感覺更好」。

美國白宮醫師康利（Sean Conley）表示，川普總統的健康狀況已符合甚至超過所有醫院的出院標準，雖然總統尚未脫離險境，但可返家。

白宮醫療團隊日前表示說，川普出現2次短暫血氧濃度不足現象，並接受供氧和類固醇藥物治療。白宮感染人數持續擴大，累計目前，白宮與國會已經有12人確診。

(中時新聞網)