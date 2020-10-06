世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在今年法國網球公開賽，又回想起了今年美國網球公開賽誤擊線審的戲劇性畫面，所幸這次他不是因為對場上表現不滿發脾氣才誤擊線審，終場6比4、6比3、6比3擊敗俄羅斯選手哈查諾夫（Karen Khachanov），生涯第47度打進到四大滿貫賽男單8強。

讓喬柯維奇心跳漏了好幾拍的一幕，發生在第一盤第8局，當時哈查諾夫強力發球角度又刁鑽，喬帥勉強回發，不過是拍框打到球，因此球偏了方向，卻碰巧彈往線審，並打到男線審太陽穴，喬帥立刻趨前慰問，該名男線審也做出沒事的手勢要喬帥安心。

這段插曲或許是喬柯維奇今年法網至今最戲劇性的畫面，目前4場比賽都是直落三輕鬆獲勝，將是西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）問鼎4連霸的勁敵之一。

喬柯維奇奮力回擊來球。（美聯社）

喬柯維奇謙虛表示：「雖然我都是一盤未失，看起來贏得很容易，但每一分都是很緊張的對抗，很開心我可以直落三贏球。」

喬帥補充，自己努力讓哈查諾夫跑動，或是善用放小球、改變節奏等策略，他很滿意自己目前的表現，並說雖然是陳腔濫調，但為了下一場賽事專心、力求表現是很重要的，自己會盡力去做。

(中時 )