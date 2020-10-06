近期光大銀行理財子公司牽手滴滴金融，聚焦高頻消費場景下的產品創新，謀求場景金融合力。在螞蟻財富的網商銀行理財銷售專區裡，交銀理財和光大理財的5隻產品獲得了重點推薦。當前從行業看，銀行理財子公司與互聯網平臺的合作主要還是以產品輸出為主，但互聯網的線上化、年輕化、大流量的特點，有助於理財子公司推廣高流動性、低風險、低起點的產品，積少成多快速形成理財產品規模，打造產品品牌，並逐漸與大陸BATJ（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）等通路形成合作。

據券商中國報導，截至目前大陸已有21家理財子公司（中資）獲批成立、19家理財子公司正式開業，隨著資管新規落地和新老存量轉化，必然將成為資管市場的絕對規模主力。

互聯網大公司金融業務相關負責人也透露，首批合作的理財子公司是頭部的銀行資產管理公司、有多年資管行業產品管理經驗，能打造流動性好、低風險的理財產品；而作為平台方公司，則對熟悉的場景內的有金融需求的用戶，在風險識別、風險偏好、投資需求、信貸需求都能有更好的標籤判斷，兩者合作能形成較強的場景金融合力。

(旺報 )