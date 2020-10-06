2020國慶大會周邊交通疏導管制示意圖。(台北警察交通大隊)

2020國慶大會人車管制範圍圖。(台北警察交通大隊)

2020國慶酒會交通管制示意圖。(台北警察交通大隊)

2020國慶大會周邊交通疏導管制示意圖。(台北警察交通大隊)

臺北市政府警察局為配合10月10日國慶日各項慶祝活動需要，將於會場周邊區域及道路實施交通管制，相關管制時間、區域及措施如下：

一、國慶大會：

（一）活動日期：10月10日（星期六）。

（二）管制時間：

1、第1階段：10月9日22時至10月10日13時（視狀況提前或延後）。

2、第2階段：10月10日0時至13時(視狀況提前或延後)。

（三） 管制區域：

1、第1階段：桃源街（不含）、博愛路（含）以東；公園路（含）、中山南路（不含）以西；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；

貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等，所圍區域。

2、第2階段：中華路(不含)、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西；秀山街、永绥街、襄陽路、徐州路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等，所圍區域。

（四）管制原則：

1、第1階段：人、車管制。

2、第2階段：管車、不管人（第1階段管制區域維持人、車管制）。

（五）管制區域外擴大交通疏導範圍：東至金山南路，西至西寧南、北路，南至和平東、西路（延伸至羅斯福路、辛亥路口），北至市民大道（以上均含道路）。

（六）交通管制疏導措施：

1、彈性管制點

(1)中山南路、忠孝西路口，中山北路、市民大道口，市民大道、重慶北路口，市民大道、承德路口，忠孝東路、林森南路口及忠孝西路、公園路口，視狀況管制車輛往南行駛。

(2)仁愛路、杭州南路口，愛國東路、杭州南路口，視狀況禁止車輛往西行駛。

(3)重慶南路、和平西路口，視狀況管制車輛往北行駛。

(4)以上各彈性管制點，實施時仍視車流狀況開放公車通行。

2、管制點

(1) 信義路、杭州南路口，管制、禁止逆向公車專用道公車往西行駛。

(2) 羅斯福路、杭州南路口，管制車輛往北行駛，指揮疏導改道杭州南路北行。

(3) 館前路、襄陽路口，管制車輛往西行駛，指揮改道館前路北行。

（七）建議替代道路：

1、東西向車流：改道行駛忠孝東、西路、市民大道或和平東、西路等。

2、南北向車流：改道行駛中華路、西寧南路、環河南、北路、杭州南路、金山南路或新生南路等。

3、管制時間內欲前往臺大醫院東址之民眾，請由林森南路或杭州南路轉徐州路進出該院區；欲往臺大醫院西址及兒童醫院之民眾，請由公園路轉青島西路進入。

二、國慶酒會：

（一）活動日期：10月10日17時至19時。

（二）管制時間：15時30分至20時（視狀況提前或延後）。

（三）管制區域：重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域（常德街開放公車通行）。

（四）管制原則：管車不管人（車輛憑證入場）。

三、其他配合本次活動相關交通管制措施：

（一）公車：管制時間內行經相關路段之各路線公車將配合改道行駛，詳情請連結臺北市公共運輸處（http://www.pto.gov.taipei/）或臺北市政府交通局（http://www.dot.gov.taipei/）等網站查詢。

（二）管制區內之停車格位：臺北市停車管理工程處將公告愛國西路（公園路至博愛路間）、貴陽街（桃源街至公園路間）、長沙街（博愛路至桃源街間）、寶慶路（懷寧街至桃源街間）、衡陽路（懷寧街至博愛路間）、武昌街（懷寧街至博愛路間）、漢口街（懷寧街至博愛路間）、開封街（懷寧街至博愛路間）、公園路（襄陽路至愛國西路間）、懷寧街（襄陽路至貴陽街間）、中山南路（常德街至凱達格蘭大道間）、重慶南路（衡陽路至愛國西路間）、桃源街（衡陽路至貴陽街間）、常德街兩側、襄陽路南側(懷寧街至公園路)、杭州南路（信義路至愛國東路間）等汽機車停車格位於10月9日20時至10月10日20時「禁止停車」。

另配合國慶籌備委員會活動作業，貴陽街（重慶南路至懷寧街段，靠近總統府南廣場周邊）、寶慶路(博愛路至重慶南路段，靠近總統府周邊)及懷寧街（寶慶路［不含］至貴陽街［含］路段）等汽機車停車格位於10月9日0時起至10月10日20時「禁止停車」，未依規定駛離之車輛，臺北市政府警察局將逕予移置、拖吊，車輛被移置拖吊之駕駛人或車主請逕向本局中正第一分局勤務指揮中心查詢（查詢電話：02-2371-6426）。

（三）捷運：臺北捷運公司自10月9日22時起至10月10日20時止，關閉捷運臺大醫院站1號及4號出口往228和平公園方向鐵門，往公園路方向及其他出入口正常開放通行。

前揭交通管制訊息將隨時提供各廣播電臺插播路況報導，臺北市政府警察局特別呼籲：請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛避開管制區，勿任意違規停車，並遵守各路口員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

(中時新聞網)