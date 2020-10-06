染疫確診的美國總統川普健康狀況已有改善，預計今日出院。川普稍早也推文，將提出史上最大減稅措施。同時跡象顯示，美國國會協商經濟振興新措施出現緩慢進展，美股今天上揚，道瓊指數大漲465點。

美國總統川普確診新冠肺炎，導致金融市場一度大波動震盪，但隨病情好轉，加上美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi) 表示，陷入僵局的新一輪經濟刺激法案討論，可能出現轉機，讓美股走勢回穩

道瓊工業指數大漲465.83點或1.68%，以28148.64點作收。標準普爾指數漲60.19點或1.80%，收在3408.63點。科技股那斯達克指數勁揚257.47點或2.32%，收11332.48點。

歐洲三大指數也上漲！倫敦FTSE 100指數漲升40.82點或0.69%，以5942.94點作收。法蘭克福DAX 30指數攀升139.27點或1.10%，收在12828.31點。巴黎CAC 40指數漲46.99點或0.97%，收4871.87點。

(中時新聞網)