香港呼吸系統科專科醫生梁子超5日在港台節目表示，香港連續5天出現6例感染源不明的新型冠狀病毒本土確診個案，他認為這是疫情反彈的初期，相信未來一、兩周將有更多延遲發病的患者，呼籲香港市民要調適收假後的心情，避免不必要的社交活動，否則會步歐美後塵。他強調，要確實面對防疫，疫情不會讓大家「蒙混過關」。

據了解，香港感染源不明的確診個案，3例與泰裔人士相關。當中尖沙嘴酒吧「China Secret」維持兩人確診，並發現早前確診的26歲泰國陪酒女子與22歲香港專業教育學院（IVE）男學生曾於上月23日一同出現在酒吧。

梁子超認為，這顯示香港當局監管及追蹤方面有漏洞。他對泰籍女子為何滯留多時、酒吧有沒有依規定防疫等提出質疑。他表示，部分酒吧場所營運有灰色地帶，監管不到位，呼籲港府對滯留者及酒吧加強執法。

梁子超指出，目前的檢測仍未能在24小時內有結果，讓個案發現滯後。另外，他認為政府的防疫措施不宜朝令夕改，應確保不同場所嚴厲執行相關措施；若香港錯失清零時機，受疫情影響的行業會持續受到衝擊，難以恢復經濟。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港第三波疫情仍未「斷絕」，因近期最長只維持5天沒本土個案，其餘時間均有零星個案，顯示一直未能截斷社區的隱形傳播鏈。他認為要密切觀察未來兩周疫情走勢，暫時不適宜放寬防疫措施。他強調，酒吧屬相對高危的場所，籲香港市民自律遵守防疫規定。

香港5日新增11例新型冠狀病毒確診個案，當中一例屬感染源不明本土個案，為一名46歲女子，9月14日曾到尖沙嘴港威酒店進食自助餐，另外3例與其他個案相關，其餘7起為境外移入個案。

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(中時新聞網)