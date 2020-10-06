2018年陳意涵懷孕期間，由於維持慢跑及做瑜伽的好習慣，只胖了3公斤，產後又迅速恢復少女身材，外表也完全沒有媽媽味。今年7月，陳意涵拍完電視劇《她們創業的那些鳥事》後，除了休假在家挑劇本，更不忘把握時間，與導演老公許富翔及寶貝兒子「小初」大享天倫樂，日前本刊就直擊他們一家三口，在台北的華山大草原野餐，溫馨畫面充滿濃濃的幸福感。

九月二十二日下午四點多，本刊直擊陳意涵和導演老公許富翔及兒子小初一家三口，到台北的華山大草原曬天倫。陳意涵跟在抱著小孩的老公後面，勉強在不平的路面上推著推車前進，才一歲九個月大的小初，一踏到草地，便東奔西跑解放自我，陳意涵見狀索性丟下娃娃車，陪在兒子身邊，許富翔則回到車上拿取野餐墊和帳篷等用品。

簡單組裝完畢後，一家三口在草地上玩起吹泡泡遊戲，夫妻倆輪流擔任攝影師，用手機記錄這美好的一刻。玩了一會兒，一家人回到簡易帳篷邊吃吃喝喝、補充體力；有張圓咚咚臉蛋的小初，長相神複製老爸許富翔，吃東西的模樣實在萌翻，讓正在吃東西的陳意涵趕緊拿出手機搶拍珍貴畫面，拍好了繼續不顧形象地進食。

陳意涵猛按手機，捕捉老公玩大泡泡逗兒子開心的珍貴畫面，拍完後趁空檔抓起食物狼吞虎嚥。（圖／本刊攝影組）

四點五十分，短暫的草地親子行結束，夫妻倆分工收拾東西時，小初又忍不住在周邊探索。收拾完畢後，陳意涵依然負責推車，許富翔抱著兒子，一家三口走回車邊。許富翔先將小初放上兒童座椅，再把道具整理上車，待陳意涵繳完停車費，隨後驅車離去。

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陳意涵猛按手機，捕捉老公玩大泡泡逗兒子開心的珍貴畫面，拍完後趁空檔抓起食物狼吞虎嚥。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)