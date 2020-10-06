今年7月，陳意涵拍完電視劇《她們創業的那些鳥事》後，除了休假在家挑劇本，更不忘把握時間，與導演老公許富翔及寶貝兒子「小初」大享天倫樂；但比起其他已婚女藝人，陳意涵與許富翔的婚姻生活並沒有受到太大矚目，直到去年兩人參加實境節目《幸福三重奏》後，夫妻倆特別的相處模式，令所有人妻羨慕不已。雖然不少網友第一眼看到許富翔，都覺得他的顏值配不上陳意涵，但看到節目中許富翔對陳意涵寵溺到極致，紛紛羨慕起陳意涵，認為她「嫁到了寶藏老公！」
陳意涵曾表示，懷孕後期雖然肚子很大，仍堅持要跑步，許多朋友都勸她不要再運動，但許富翔從來沒有阻攔，還說：「妳開心就去做。」許富翔對老婆的愛，就是支持陳意涵做任何想做的事情，讓愛好自由生活的她非常感動，還在微博發文「沒有什麼事比嫁對老公重要」。
陳意涵還曾透露：「每次半夜醒來叫他（許富翔）幫我倒水，他都會無怨言為我做，我覺得嫁給他，是這輩子最幸福的事。」相信已為人母的她，仍能當個永遠幸福的小女孩。
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(中時新聞網)
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