2018年陳意涵懷孕期間，由於維持慢跑及做瑜伽的好習慣，只胖了3公斤，產後又迅速恢復少女身材，外表也完全沒有媽媽味。近期她與導演老公許富翔及寶貝兒子「小初」常出門遊玩大享天倫樂，一家三口畫面十分可愛。

演藝圈中也有許多看起來根本就還是少女模樣的媽媽藝人：生了兩個小孩的「天王嫂」昆凌，沒有半點媽樣，她曾透露為保持身材，刻意拉長空腹時間，讓腸胃好好休息再吃下一餐；此外也很重視皮膚保溼，洗臉後先噴化妝水，再以面膜和乳液鎖住水分。

生得一張娃娃臉的陳妍希，曾分享她的飲食撇步就是清淡、少碰重口味食物，吃水果專挑大量且熱量比較低，例如奇異果連皮吃，有助於消化和排便，消除小腹很有效，讓她保持少女般的窈窕身材。

而簡嫚書平常不工作時盡量保持素顏，當媽後膚質依然呈現少女感；飲食則避開炸物，補充含有天然好油脂或膠原蛋白的食物，並大量走路增加腸胃蠕動，讓她始終保持皮膚透亮身材婀娜。

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(中時新聞網)